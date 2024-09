Recién casados enfrentan cargos por muerte de uno de los padrinos arrollado

FLINT, Michigan, EE.UU.

Una pareja de recién casados enfrenta cargos por la muerte de uno de los padrinos, que fue embestido por un vehículo el día de la boda, dijeron el jueves autoridades de Michigan.

El novio, James Shirah, iba al volante cuando la camioneta deportiva embistió a Terry Taylor Jr. en la ciudad de Flint el 30 de agosto, señaló la policía.

"Después de la boda Taylor se involucró en una discusión, lo que llevó a que fuera embestido intencionalmente por una camioneta SUV de gran tamaño que circulaba a alta velocidad", agregó la policía.

Shirah, de 22 años, fue acusado de homicidio en segundo grado. La defensoría pública del condado Genesee indicó el jueves que aún no se asigna un abogado para el caso.

La policía dijo que Taylor, de 29 años, era uno de los padrinos.

"Nunca he visto nada como esto", manifestó David Leyton, fiscal del condado desde hace 20 años. "He visto a personas que arrollan a otras, pero no tan pronto después de una boda".

Leyton dijo que la boda se realizó en una pizzería, según indica el reporte policiaco. La discusión ocurrió en una casa donde continuó la celebración.

Taylor estaba en la calle enfrente de la casa cuando fue embestido por la camioneta, dijo Leyton.

Los novios dejaron el lugar y no acudieron a la policía sino hasta el día siguiente, añadió, "haciendo aún más difícil desentrañar lo que ocurrió".

Shirah fue detenido sin derecho a fianza. Su esposa, de 21 años, fue acusada de complicidad. Salió bajo fianza el miércoles.