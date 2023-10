Recortarán asistencia de la ONU por bloqueo

Franja de Gaza

La ONU advirtió el miércoles que está a punto de quedarse sin combustible en la Franja de Gaza, lo que causará que reduzca significativamente las labores de ayuda en el territorio palestinos bloqueado por Israel y azotado por bombardeos israelíes desde hace más de dos semanas tras el ataque del grupo Hamás contra Israel.

Funcionarios de salud dijeron que la cifra de muertes estaba aumentando mientras aviones israelíes atacaban Gaza. Los trabajadores sacaron a civiles muertos y heridos, muchos de ellos niños, de entre los escombros de ciudades de todo el territorio.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que más de 750 personas murieron en las últimas 24 horas. The Associated Press no pudo verificar de forma independiente la cifra de muertes, y de momento no se sabía si dicha cantidad incluía combatientes.

El ejército israelí, que acusó a Hamás de operar entre civiles, afirmó que sus ataques mataron combatientes y destruyeron objetivos militares. Los combatientes de Gaza han lanzado incesantes andanadas de cohetes contra Israel desde que comenzó el conflicto.

La creciente cifra de muertes en Gaza, luego de los 704 reportados en la víspera, no tiene precedentes en las décadas de conflicto entre palestinos e israelíes. La pérdida de vidas podría ser aún mayor si Israel lanza una ofensiva terrestre destinada a aplastar a Hamás, que gobierna Gaza.

El Ministro de Salud de Gaza dijo que más de 6.500 palestinos han muerto en la guerra. La cifra incluye la controvertida cantidad de fallecidos que dejó una explosión en un hospital la semana pasada.

Los combates han matado a más de 1.400 personas en Israel, la mayoría de ellas civiles que murieron durante el ataque inicial de Hamás, de acuerdo con el gobierno israelí. Hamás también tiene a unas 222 personas como rehenes en Gaza.

La advertencia de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA por sus siglas en inglés, sobre el agotamiento de los suministros de combustible provocó inquietudes de que la crisis humanitaria podría agravarse rápidamente.

SE QUEDAN SIN COMIDA

La población de Gaza se ha estado quedando sin comida, agua y medicamentos debido a que Israel cortó los suministros. Alrededor de 1,4 millones de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han huido de sus casas, y casi la mitad de ellos se encuentran hacinados en refugios de la ONU.

En los últimos días, Israel ha permitido la entrada de un pequeño número de camiones con ayuda procedentes de Egipto, pero ha prohibido la entrega de combustible —necesario para los generadores— porque cree que Hamás se lo llevará.

Hospitales sin funcionar

- Más de la mitad de los centros médicos de atención primaria de Gaza y aproximadamente un tercio de sus hospitales han dejado de funcionar, dijo la Organización Mundial de la Salud

- En el hospital Al Shifa de Ciudad de Gaza, la falta de medicamentos y agua potable ha provocado tasas de infección "alarmantes", según la organización Médicos Sin Fronteras. A menudo es necesario amputar a los heridos para evitar que la infección se propague, señaló

- Un cirujano del grupo relató la amputación de la mitad del pie de un niño de 9 años con "ligera sedación" en el piso de un pasillo mientras su madre y su hermana observaban

- Un ataque israelí perpetrado el miércoles contra el campamento de refugiados de Nusseirat mató a la esposa, el hijo y la hija pequeña de uno de los corresponsales jefe de Al Jazeera TV, Wael Dahdouh. Imágenes emitidas por la cadena qatarí mostraban al veterano periodista llorando sobre el cadáver de su hijo en el piso de un hospital.