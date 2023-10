Desfalco a Segalmex es por 20 mil mdp diputada panista

CIUDAD DE MÉXICO

Señaló que las irregularidades fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las Cuentas Públicas de 2019, 2020 y 2021, en Segalmex (10 mil 530 millones de pesos), Diconsa (7 mil 039.5 millones de pesos) y Liconsa (2 mil 200 millones de pesos), es decir, 19 mil 770.9 millones de pesos.

"No 9 mil 500, no 15 mil millones, no, 20 mil millones de pesos, infracciones a la ley que constituyen ilícitos, lo cual se hizo de conocimiento, tanto de la Fiscalía General de la República, como de la Secretaría de la Función Pública", comentó en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

Recordó que hace unos días presentó 45 denuncias penales en la Fiscalía General de la República, y 144 denuncias administrativas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra Segalmex, Diconsa y Liconsa por dichos recursos.

Destacó que Segalmex tuvo un subejercicio de los recursos que se le asignaron en 2021 y 2022, de casi 50%, que "tienen el objetivo de destinarlo a otros propósitos perversos, más que asegurar la alimentación del pueblo mexicano", dijo.

"El actual titular está siendo un subejercicio importante para Segalmex, para Liconsa, y ahora pretenden aumentar su presupuesto a 12 mil 534 millones, cuando en 2021 y 22, tuvieron un subejercicio de casi el 50%. Lo único que refleja es que al parecer no les ha sido suficiente el recurso asignado hasta el 2023, y no ejercerlo. ¿En dónde está ese recurso de Segalmex? ¿Por qué dejan a la población más desprotegida sin los alimentos que cubran sus necesidades básicas?", subrayó.

Para 2024, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación plantea otorgar 2 mil 500 millones de pesos a Diconsa y 5 mil millones de pesos a Liconsa, "cuando no los han ejercido en los últimos dos años", lamentó la diputada Pérez-Jaén Zermeño.