Periodista argentino exhibe al aire las condiciones en que trabaja

CIUDAD DE MÉXICO.- Un periodista del medio argentino Crónica TV estalló en vivo contra el conductor del programa para el que transmitía y denunció las condiciones precarias en las que trabaja, todo mientras estaba al aire.

El reportero Tomás Munaretto estaba en la estación de trenes, entrevistando a una chica que canta allí para ganar un dinero extra, en medio de la crisis y la inflación que enfrenta Argentina. La joven contó que ganaba unos 6 mil pesos argentinos diarios (120 pesos mexicanos) en el tren con su música. El periodista comenzó a preguntarle sobre sus gastos y si le alcanzaba.

Al término de la entrevista, la chica comenzó a cantar para la cámara. Cuando terminó, el conductor del programa, Carlos Stroker, decidió hacer una broma a Munaretto que no salió bien. "Tomi, la chica gana 6 lucas (6 mil pesos argentinos) por día. Vos aportá algo, porque cantó".

"Notero"



Porque un periodista de Crónica se plantó contra el conductor: "¿Qué querés que aporte? $ 1.700 la hora me pagan. La chica que trabaja en casa cobra $ 3.000 la hora. Encima me tienen en negro".pic.twitter.com/GuVVWGFXsD — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 5, 2024

El reportero no se tomó a bien la broma. Tras preguntar quién estaba pidiendo que aportara, comenzó a hablar de su situación laboral. "Mandame la plata, porque gano mil 715 la hora extra (34 pesos mexicanos), Carlos. No puedo aportar. La chica que trabaja en casa cobra 3 mil la hora (60 pesos mexicanos). ¿Cómo lo pago? Explícame".

Stroker intentó cambiar el tema y le repetía a Munaretto: "Pará, pará". Pero el reportero, totalmente indignado, se siguió. "Aparte estoy en negro, yo. No tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, pago 117 mil pesos (2 mil 344 pesos mexicanos) a la Seguridad Social. Decime cómo hago para aportarle si no me alcanza. ¿Cómo hago?". Para este momento, su voz apenas se escuchaba, ante los gritos del conductor que insistía: "¡Pará, pará!".

"Vos porque estás en blanco. ¿Cuánto cobras vos?", reclamó el reportero. El conductor finalmente dio paso a otro tema y Munaretto salió del aire.

Pero la cosa no terminó allí. En su cuenta de Instagram, Munaretto agradeció los mensajes de solidaridad que dijo haber recibido desde que denunció la situación en que trabaja. "Gracias por el apoyo que recibí en estas últimas horas. Es increíble la cantidad de personas que me han mandado mensajes... En el canal es mucha la gente que está en esa situación precarizada. Sé que muchos están incluso peor".

"Pusiste la voz de unos cuantos sin querer... Gracias a vos por no hacerte el gil, por tener el coraje para decirlo al aire. Fuerza Tomi!", dijo una de las personas que reaccionó al video del reportero, quien aprovechó para decir que lo habían llamado de recursos humanos del canal.

Poco después, Munaretto subió un nuevo video. "Gente, pasó lo que todos pensaban que iba a pasar. Me acaban de echar del canal". Según su recuento, la abogada del canal le dijo que ella se encargaría "personalmente de que no me contraten en ningún medio de comunicación". Señaló que él verá cómo arreglárselas, pero lamentó que en el medio para el que trabajaba aún quedan 50 o 60 personas trabajando en condiciones igual de precarias que las suyas, o peor.

"La gente está con vos Tomi"; "se viene lo mejor", son algunos de los comentarios que recibió el periodista argentino.