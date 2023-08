Mensaje: un fuera de oficina perfecto

España

"Como se te ocurra intentar contactar conmigo voy a hablar con recursos humanos", "De vacaciones. Espero que me toque la lotería y nunca volver" o "Error 404: trabajador no encontrado". Son algunos de los mensajes automáticos que aparecen en un vídeo viral de TikTok, donde una mujer muestra las curiosas respuestas automáticas que sus compañeros han programado al irse de vacaciones. Ella lo atribuye a que sus colegas son centennials, porque, al parecer, mientras los mileniales, X y boomers tienden a apostar por respuestas educadas y complacientes en las que rara vez cierran la posibilidad de responder si hay una "urgencia", la generación Z ¿bromea? con no responder jamás a un correo en sus días de descanso. Y, a pesar de que parezca una parodia tiktokera, sí hay una lectura matizada que hacer del abismo generacional.

RESPUESTA AUTOMÁTICA

"Todas las personas seguimos un mismo patrón en la comunicación. A través de nuestros sentidos captamos información del exterior que llega al cerebro. Es allí donde entra el filtro personal y surgen muchas de las diferencias que podemos encontrar entre las diferentes generaciones", explica Javier Giménez Divieso, directivo freelance experto en liderazgo, equipos y recursos humanos, que asegura que el mensaje out of the office que se emplea en los ambientes laborales no es más que una extensión del sistema de comunicación particular de cada individuo.

Según recoge un informe de InfoJobs, el 62% de los profesionales responde llamadas, mensajes o correos electrónicos durante los días destinados a la desconexión laboral. "El perfil que menos desconecta: hombre, de entre 45 y 65 años, con cargo de responsabilidad y más de cinco años en la empresa", dice el informe. En el lado opuesto, "el perfil del profesional que más consigue desconectar es el de una mujer joven (de 25 a 34 años), que cuenta con menos de un año de antigüedad, tiene un cargo de empleada o especialista y trabaja de forma presencial". Pura lucha de clases generacional basada en criterios reales. "La generación Z prefiere los empleos con un propósito en la vida, un impacto que les ilusione, lo que dista mucho del monótono esquema fordista. Pero nada más lejos de romantizar un cambio cultural que tiene raíces en la precariedad que sufren", escribía Estefanía Molina en El País.

OUT OF THE OFFICE PERFECTO

Blanca Sierra, talent acquisition partner de The Adecco Group, considera que el mejor mensaje de fuera de la oficina es aquel en el que se comunica que la persona se encuentra fuera durante un periodo concreto, sin necesidad de explicar la causa. "Es importante dejar un contacto para cualquier urgencia, y si no es así, comentar que en cuanto vuelva se tratará el problema a la mayor brevedad posible".