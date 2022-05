Niña de 9 años sobrevive al ataque de un puma en EU

La menor fue trasladada de inmediato en avión a un hospital, donde se está recuperando después de una cirugía por múltiples heridas en la cabeza y la parte superior del cuerpo.

Los ataques de pumas son inusuales y han causado apenas dos víctimas mortales en el último siglo en el estado de Washington, señaló Staci Lehman, vocera del Servicio de Pesca y Vida Silvestre.

"En este caso, esta niña no hizo nada mal", dijo. "Ocurrió muy rápido, y no hay nada que pudiese haber hecho para evitarlo".

Cualquiera que se encuentre en esa situación debería gritarle al animal y tratar de hacerse ver más alto que él, añadió. Y si el felino ataca "defiéndase todo lo posible y trate de mantenerse en pie".

"No le dé la espalda. No desvíe la vista del animal", agregó Lehman. "Y no corra".