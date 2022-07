Defiende Ken Salazar cercanía con AMLO

"Cuando el Presidente (Joe) Biden me pidió ser el Embajador de EU en México, todos, incluidos los Embajadores más recientes allí, dijeron que no había forma de que pudiéramos tener un diálogo con Andrés Manuel López Obrador, que él no quería tratar con EU", dijo Salazar a pregunta expresa.

"No importando lo que haya sucedido en el pasado, mi trabajo era tratar de entender a dónde iba (AMLO) con México y tratar de promover los intereses de EU", agregó el Embajador quien la semana pasada enfrentó duras críticas expresadas por funcionarios estadounidenses anónimos al diario The New York Times.

De acuerdo con Salazar, el documento conjunto emitido tras la reunión el martes entre ambos Presidentes en la Casa Blanca, en la que México entre varias cosas se compromete a un plan para evitar el venteo de metano a la atmósfera en instalaciones de Petróleos Mexicanos-, es una muestra de los logros de su cercanía.

"Me limitaré a señalarles los compromisos climáticos de energía y energía renovable que ha hecho el Presidente de México y su pueblo (en el documento). Eso es promover los intereses de los Estados Unidos y proteger al pueblo estadounidense y las empresas estadounidenses", dijo Salazar este jueves.

"Y eso ha sucedido, en parte porque he establecido una buena relación con AMLO".

El Embajador afirmó que así es como puede lograr que Kansas City Southern, Sempra o Invenergy o empresas que tienen problemas importantes en México tengan una audiencia con López Obrador.

"Y puedo ser su Embajador como su defensor", dijo el diplomático citando a tres compañías estadounidenses con inversión en México.

Nominado por Biden para fungir como Embajador en México en junio de 2021, el también ex Senador por el Estado de Colorado inició su encomienda en la Ciudad de México en septiembre pasado, fecha desde la cual ha destacado por hacer visitas a López Obrador en Palacio Nacional en decenas de ocasiones.

La semana pasada, un artículo en primera plana del diario estadounidense The New York Times recogía dichos de funcionarios anónimos de la Administración Biden en los que expresan dudas en torno a Salazar. En la misma nota, el Embajador también realizó polémicas declaraciones sobre las elecciones de 2006.

Defiende a Senadores de ataques de AMLO

Durante el mismo evento en Washington, el Embajador Salazar aseguró haber expresado a López Obrador su desacuerdo en diversos temas incluyendo las duras críticas que el Presidente ha lanzado en contra de Senadores estadounidenses del Partido Demócrata y del Partido Republicano.

"Cuando hace esas críticas, no estoy de acuerdo con ellas. Y así se lo digo al Presidente (López Obrador). Y hay otros mucho otros temas en los que puedes decirle al Presidente que está equivocado. Y lo he hecho y lo seguiré haciendo", dijo Salazar para despejar dudas sobre su cercanía.

En meses pasados, el Presidente mexicano ha lanzado fuertes críticas en contra del Senador demócrata Bob Menéndez, quien funge como presidente del Comité de Relaciones Exteriores, así como contra Senadores republicanos como Ted Cruz y Marco Rubio acusándolos de medrar con la política.

"El Senador Bob Menéndez es un muy buen amigo mío. Él puede sentir fuertemente en sus puntos de vista. Yo defiendo al Senador Bob Menéndez porque está articulando una preocupación muy legítima. Y plantearla (dicha preocupación) es su derecho como Senador de EU", aseguró Salazar.

Desde al menos 2020, diversos legisladores estadounidenses han expresado a la Administración del Presidente Biden sus críticas sobre diversas políticas del Gobierno de López Obrador en áreas como el sector energético, la libertad de prensa, las condiciones para la inversión y la política de seguridad.

"Hay otros miembros del Senado de EU, muchos con quienes trabajé durante mucho tiempo, puedo tener un punto de vista muy diferente....Puedo tener diferentes puntos de vista sobre cuestiones de política, pero los respeto incluso si tienen un punto de vista diferente", dijo Salazar sobre sus ex colegas.

Durante el foro en el Instituto México del Wilson Center, el diplomático estadounidense destacó el comunicado conjunto emitido por la Casa Blanca y la Presidencia de México tras el encuentro presidencial del martes en el Salón Oval y en el que se enumera algunos compromisos conjuntos hacia adelante.

Entre otras cosas el documento habla del compromiso del Gobierno de López Obrador para invertir mil 500 millones de dólares en infraestructura en el lado mexicano de la frontera antes de 2024 así como la creación de una fuerza de tarea operativa entre ambos Gobiernos para combatir el tráfico de fentanilo.