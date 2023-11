Biden bromea con AMLO en Cumbre de APEC

SAN FRANCISCO, California, EU.- A manera de broma, este viernes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le confesó a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador una "preocupación" tras la cena que ofreció la noche del jueves a los líderes de la Cumbre de líderes APEC 2023.

En su discurso inicial en el encuentro bilateral que sostuvieron en San Francisco, California, el mandatario estadounidense le comentó:

"Qué gusto verte de nuevo. Tuvimos una cena anoche. Te lo dije, te sentaste a un lado de mi esposa, estuviste tan cautivador que me estaba preocupando que le gustaras más que yo".

"It´s good to see you again. We had dinner last night. I told you -- you sat next to my wife -- you were so captivating; I was worried she liked you more than she likes me now. I don´t know".