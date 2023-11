Aumentó 400% detenciones de migrantes por GN

CIUDAD DE MÉXICO.- La contención de migrantes en el País por parte de la Guardia Nacional (GN) aumentó en un 432.5 por ciento en 2022 con respecto a 2021, advirtió el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) 2023 que publica el INEGI.

"En 2022, la GN rescató a 177 mil 166 personas en contexto de movilidad: la mayoría de las personas migrantes fueron rescatadas en Baja California. Comparado con 2021, el número de personas en contexto de movilidad rescatadas aumentó 432.5 por ciento", establece el reporte.

De ese total en 151 mil 388 casos no se especifica cómo fueron "rescatados".

Sólo se establece que en Baja California fueron rescatados 8 mil 920 migrantes; 4 mil 362 en Nuevo León, 3 mil 965 en Veracruz, 2 mil 084 en Jalisco, mil 466 en Sonora, mil 264 en Chihuahua y mil 134 en Sonora, por citar a los estados con más operativos.

"Para el resto de las entidades no se rescató a personas en contexto de movilidad. No se incluye la categoría 'no especificado', que correspondió a 151 mil 388 registros", advirtió el INEGI.