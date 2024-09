Conflicto entre Israel y Palestina en la ONU

NUEVA YORK

El jefe de la Autoridad Palestina denunció el jueves a Israel y su ofensiva en la Franja de Gaza frente a mandatarios mundiales, apelando a otras naciones a detener lo que llamó una "guerra genocida" contra un lugar y un pueblo que, dijo, ha sido totalmente destruido.

Mahmud Abás utilizó la tribuna de la Asamblea General de la ONU como suele hacer: Para criticar a Israel. Pero esta fue la primera vez que lo hizo desde los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 que desencadenaron una operación militar israelí que ha devastado la Franja de Gaza.

Abás subió al podio entre fuertes aplausos y algunos gritos ininteligibles. Sus primeras palabras fueron una frase repetida tres veces: "No nos iremos. No nos iremos. No nos iremos".

Acusó a Israel de destruir Gaza y hacerla inhabitable. Y dijo que su gobierno debería gobernar la Gaza de posguerra como parte de un Estado palestino independiente, una visión que el gobierno de línea dura de Israel rechaza.

Abás ha tenido poca influencia en Gaza desde que Hamás derrocó a sus fuerzas y tomó el poder del territorio en 2007. Su gobierno reconocido internacionalmente administra sólo pequeñas zonas semiautónomas en la ocupada Cisjordania. Estados Unidos ha afirmado que una Autoridad Palestina reformada debería desempeñar un papel en el futuro en Gaza, pero Israel no lo considera un socio confiable y lo ha descartado.

"Palestina es nuestra patria. Es la tierra de nuestros padres y nuestros abuelos. Seguirá siendo nuestro. Y si alguien se irá, serán los usurpadores ocupantes", afirmó.

Israel ha sostenido que sus operaciones militares están justificadas y son necesarias para defenderse. Sudáfrica ha presentado un caso de genocidio contra Israel ante el tribunal superior de la ONU. Israel rechaza las acusaciones.

Danny Danon, embajador de Israel ante la ONU, respondió al discurso de Abás a los pocos minutos con una evaluación crítica. "Abás habló durante 26 minutos y no pronunció la palabra ´Hamás´ ni una sola vez. Desde la masacre del 7 de octubre, Abás no ha condenado a Hamás por sus crímenes contra la humanidad", dijo.

"Sólo cuando está en la plataforma de la ONU habla de una solución pacífica", añadió Danon. "No hay mayor hipocresía y mentira que esta: El legado de Abás es el de una debilidad crónica frente al terrorismo y el odio".

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hablará ante la Asamblea General el viernes y llegó a Nueva York poco antes de que Abás pronunciara su discurso.