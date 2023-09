Varios heridos en la explosión en una fábrica de Archer Daniels Midland en Illinois

DECATUR, Illinois, EE.UU. — Varios empleados de una instalación de Archer Daniels Midland en Illinois resultaron heridos en una explosión que provocó una columna de humo el domingo por la noche.

La explosión ocurrió poco después de las 19:00 en la planta este del complejo de procesamiento de ADM en Decatur, Illinois. Varios empleados resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital, indicó la compañía agrícola en un comunicado en su sitio web el domingo.

La firma contactó con el Departamento de Bomberos de Decatur, pero dijo que desconocía la causa de la explosión.

ADM dijo en un email a The Associated Press que no tenía información adicional por el momento.



Una gran humareda oscura se veía sobre la planta en un video publicado por WCIA-TV.

Decatur se encuentra unos 64 kilómetros (40 millas) al este de Springfield y unos 289 kilómetros (180 millas) al sureste de Chicago, donde tiene su sede ADM.