Estocolmo acusa a Irán de utilizar redes en Suecia para atentar contra Israel

COPENHAGUE

Las acusaciones fueron formuladas en conferencia de prensa por Daniel Stenling, jefe de la unidad de contraespionaje de la agencia conocida por las siglas SAPO, a raíz de una serie de sucesos ocurridos a principios de año.

A finales de enero, la embajada israelí en Estocolmo fue acordonada tras el hallazgo de lo que entonces se describió como “un objeto peligroso” en los terrenos de la misión diplomática en un barrio del este de la capital sueca. Los medios de comunicación dijeron que el objeto era una granada de mano.

La sede diplomática no fue evacuada y el objeto fue finalmente destruido. No hubo detenciones y las autoridades no dijeron qué se había encontrado. El 17 de mayo se escucharon disparos cerca de dicha embajada y se acordonó la zona. No se detuvo a nadie.

Stenling dijo, sin ofrecer detalles concretos ni pruebas que respalden su afirmación, que la agencia “puede establecer que hay redes criminales en Suecia que Irán utiliza como agentes”.

“Se trata, en gran medida, de la planificación y los intentos de llevar a cabo ataques contra los intereses israelíes y judíos, objetivos y actividades en Suecia”, dijo y agregó que la agencia ve “nexos entre los individuos criminales en las redes criminales y los individuos que están conectados a los servicios de seguridad iraníes”.

El ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, y Hampus Nygårds, jefe adjunto del Departamento Nacional de Operaciones de la policía sueca, también estuvieron en la conferencia de prensa en línea con Stenling.

“Vemos esta conexión entre los servicios de inteligencia iraníes, los servicios de seguridad y precisamente los delincuentes de las redes criminales en Suecia”, dijo Stenling. “Vemos esa conexión y también significa que tenemos que trabajar mucho más a nivel internacional para llegar a los delitos y poder prevenirlos”.

Stenling y los demás no mencionaron los recientes incidentes relacionados con la embajada de Israel y se abstuvieron de nombrar grupos delictivos o sospechosos.