Musk interviene tras queja de panadería por cancelación de Tesla

CIUDAD DE MÉXICO.- El multimillonario Elon Musk ha prometido "hacer las cosas bien" con una panadería de California después de que su empresa Tesla se retractara de un pedido que le costó al propietario miles de dólares.

"Acabo de enterarme de esto. Hará las cosas bien con la panadería", dijo Musk en X (anteriormente Twitter) en respuesta a una historia sobre el pedido cancelado.

Voahangy Rasetarinera es propietaria de Giving Pies en el barrio Willow Glen de San José, California. Cada pastel se ensambla cuidadosamente a mano en pequeños lotes. A pesar de ello, la panadería ha conseguido reunir pedidos para grandes corporaciones, como Apple, Google e Intuit.

El día de San Valentín, la panadería recibió una solicitud de pedido de último momento de Tesla: 2 mil pasteles, la mitad para ser entregados el martes y la otra mitad el jueves. Rasetarinera dijo que estaba de acuerdo. Pero entonces comenzó la espera para que Tesla pagara.

Rasetarinera dice que se acercó nuevamente a la empresa y envió la factura varias veces a varias personas. Finalmente, a las 9 de la noche del jueves, recibió una llamada de Tesla. La empresa se disculpó por el retraso en el pago y pidió duplicar el pedido a 4 mil tartas.

"Entonces me comuniqué con mi personal y me dijeron: 'Sí, podemos trabajar el sábado, el domingo y el lunes'. Podemos lograrlo. No hay problema'", recuerda Rasetarinera.

Ella dice que envió a Tesla una factura revisada y aún no recibió el pago. Los contactó varias veces y finalmente recibió una respuesta por mensaje de texto.

"Perdón por molestarte de nuevo, pero soy una pequeña empresa. No tengo el lujo de contar con recursos infinitos, por lo que realmente necesito que me paguen para poder asegurar a mi personal. Recibí un mensaje que decía: 'Oye, lo siento mucho, no creo que vayamos a necesitar más este pedido'", dijo Rasetarinera.

Rasetarinera había rechazado otros pedidos y ya había comprado recursos. Después de publicarlo en las redes sociales, dice que Tesla lo vio y se acercó.

"Dijeron que querían arreglarlo conmigo y me ofrecieron hacer dos eventos el 6 y 7 de marzo, pero todavía estoy esperando la confirmación", dijo. "Si quieren arreglar las cosas, les daré la oportunidad de hacerlo".

La panadería tiene una política de cancelación, pero como Tesla aún no le había pagado, no había forma de recuperar los gastos.