Donald Trump lanza provocación a Biden

Donald Trump, futuro candidato republicano y exmandatario estadounidense, compartió en su red social un video que muestra una imagen del presidente Joe Biden con las manos y los pies atados.

La imagen se ve en un video de unos 20 segundos que el republicano difundió en Truth Social. Según el mensaje, la grabación es del jueves en Long Island, donde Trump fue para asistir al velorio de un policía recientemente asesinado.

El video muestra a dos camiones con banderas y calcomanías que apoyan al exmandatario y en la parte exterior de la cajuela del segundo vehículo se ve la imagen del presidente estadounidense atado y tumbado en una posición horizontal.

Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump, dijo que "esa imagen estaba en la parte trasera de una camioneta que viajaba por la carretera", y agregó que "los demócratas y los lunáticos enloquecidos no sólo han pedido una violencia despreciable contra el presidente Trump y su familia, en realidad están utilizando el sistema de justicia como arma en su contra", reportó el diario The New York Times.

La campaña de Biden no había realizado comentarios al respecto.

A principios de este mes, Trump dijo en un mitin en Ohio que algunos inmigrantes acusados de delitos "no son personas" y advirtió que sería un "baño de sangre para el país" si no resulta elegido. Después aclaró que cuando auguró un "baño de sangre" si pierde las elecciones se refería a la industria automotriz y acusó a los medios de comunicación de sacar sus palabras de contexto deliberadamente.