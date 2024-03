¿Trump está contra la prohibición de TikTok en EU?

CIUDAD DE MÉXICO.- Donald Trump, exmandatario y único para hacerse con la nominación republicana a la presidencia, criticó que si se deshacen de TikTok, Facebook doblaría su negocio.

Trump encabezó la propuesta original de Estados Unidos de prohibir TikTok por motivos de seguridad nacional. Cuatro años después, el presidente Biden y el Congreso han asumido el mando, con un proyecto de ley bipartidista dirigido a Bytedance.

"Si te deshaces de TikTok, Facebook y Zuckerschmuck duplicarán su negocio. No quiero que a Facebook, que hizo trampa en las últimas elecciones, le vaya mejor. ¡Son un verdadero enemigo del pueblo!", Trump publicó en Truth Social el jueves.

Horas antes, un comité clave de la Cámara votó por unanimidad para impulsar un proyecto de ley, respaldado por Biden, que obligaría a ByteDance a deshacerse de su propiedad de TikTok en un plazo de 165 días.

Los miembros del Congreso fueron bombardeados con llamadas y amenazas de electores enojados esta semana después de que TikTok lanzara una campaña agresiva advirtiendo a sus usuarios que la aplicación corría el riesgo de ser cerrada en EU.

El senador Rand Paul posteó en X, antes Twitter, que "si el Congreso prohíbe TikTok, actuará igual que los comunistas chinos que también prohibieron TikTok. . . ¿Por qué no simplemente defender la primera enmienda?".

En respuesta, el republicano Dan Crenshaw posteó: "Cualquiera que defienda a TikTok: No estás defendiendo la Primera Enmienda. Nuestra Primera Enmienda no se aplica al PARTIDO COMUNISTA CHINO. Usan TikTok para recopilar datos y pueden convertirlos en un arma en la mayor máquina de propaganda contra los estadounidenses que jamás hayamos visto. Lamento que estés recibiendo quejas de la Generación Z, pero supéralo y haz lo correcto para el país. Además, deja de mentir. La legislación no prohíbe TikTok, simplemente dice que nuestros adversarios no pueden controlarlo. PON A ESTADOS UNIDOS PRIMERO".

El viernes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que firmaría una legislación que podría conducir a la prohibición de TikTok, una aplicación para compartir videos inmensamente popular propiedad de la empresa ByteDance, con sede en China.

"Si lo aprueban, lo firmaré", dijo a los periodistas Biden, cuya campaña 2024 se unió recientemente a la aplicación.

El proyecto de ley, conocido como Ley de Protección de los Estadounidenses frente a Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros exigiría que ByteDance venda TikTok en un plazo de seis meses o se le prohibiría acceder a las tiendas de aplicaciones y servicios de alojamiento web de EU, si no corta los vínculos.

El proyecto fue aprobado por 50 votos a favor y ninguno en contra en el comité legislativo y daría, una vez aprobado, 180 días a ByteDance, la empresa propietaria de TikTok, para vender la aplicación que tiene 170 millones de usuarios en Estados Unidos.

A la iniciativa aún le queda un largo camino para ser aprobada ya que necesita el visto bueno de las dos cámaras -la Cámara de Representantes y el Senado- y del gobierno.