"Si ocurre la Tercera Guerra probablemente México ya no existirá"

CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente estadounidense Donald Trump declaró durante una entrevista con Univision la noche del jueves que "si ocurre la Tercera Guerra Mundial probablemente México ya no existirá".

Al decir que "la mayor amenaza son las armas nucleares", el exmandatario republicano siguió: "Si nos golpean, tú también serás aniquilado (...)".

Agregó que "cuando escucho a estas personas hablar sobre el medio ambiente y durante un periodo de 300 años, los océanos aumentarán 1/100 de pulgada. Y esta es una gran amenaza. No es una amenaza. La amenaza no es el calentamiento global. Es el calentamiento nuclear. Es la mayor amenaza para su país, para nuestro país, para todas las naciones". Indicó que para la seguridad global es "la mayor amenaza".

Sobre el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y la frontera, añadió que "su presidente es amigo mío. Es un hombre tremendo. Ha sido muy leal conmigo. Le he sido muy leal. Simplemente nos llevamos bien. Es un poco diferente, un poco más izquierdista que yo, tal vez, pero es un gran caballero y un hombre maravilloso. Y creo que ha hecho un trabajo fantástico para México".

Declaró en la entrevista que "lo más importante ahora es la seguridad. Quieren seguridad. Quieren tener una frontera. Tenemos una enorme cantidad de personas, por ejemplo, de México. Viven aquí, ya sea permanentemente o a tiempo parcial. No quieren que la gente entre y asalte su casa o haga cosas malas. Quieren ver seguridad. Quieren tener una frontera. Ya sabes, las fronteras funcionan en ambos sentidos. Y hemos tenido relaciones increíbles con México".

"La política de fronteras abiertas es terrible para México"

El expresidente republicano declaró que "la frontera ya no es segura". Dijo que "la política de fronteras abiertas (...) es terrible para México. Hablé con su presidente. Su presidente lo sabe porque viene gente de todo el mundo. Están caminando por México. México no quiere eso. Están saliendo adelante.

"Es como una autopista humana. Y llegan por cientos de miles, por millones a través de México. Y suceden cosas malas cuando eso sucede. Entonces su presidente lo odia. Lo odio. Teníamos la frontera más segura de la historia. Teníamos la frontera más segura de la historia, México. Nos dieron soldados a petición mía, nos dieron soldados gratis, muchos de ellos miles y miles de soldados. Lo hicimos, especialmente mientras yo estaba construyendo el muro, porque construimos 561 millas de muro. Y luego, después de construir otras 200 millas, todo estaba terminado, todo fabricado, todo listo para montar. Y esta gente realmente ignorante de esta administración decidió que queremos fronteras abiertas. Las fronteras abiertas son muy malas y son muy malas para nosotros, pero son muy malas para México también, porque gente de todo el mundo camina por México y en mucha menor medida por Canadá, pero camina por México y no quieres que muchas de estas personas que vienen caminen por México".

El exmandatario añadió que "los delincuentes que entran caminan por México. A su presidente no le gusta demasiado, se lo aseguro. Pero están caminando por México. Vienen a Estados Unidos. Conmigo, yo los detuve y trabajamos con México para lograrlo. Pero lo detuve y lo detuve en seco. Pero ahora están llegando por cientos de miles. Pero miren la caravana que ahora mismo camina por México. Y Biden no tiene idea de qué hacer con eso".

Sobre que México pagó por el muro fronterizo, indicó que "Sí, lo hizo a lo grande. México nos suministró miles y miles de soldados, y dije, México va a pagar un pedazo del muro fronterizo porque también ayuda a México. Ayuda mucho a México. Impide que la gente venga. Y fue muy efectivo. Sin el muro fronterizo nunca podría haber tenido los números récord. Tuvimos cifras récord, el número más bajo de personas jamás registrado en la historia".

Recordó: "Dije que lo que haré es poner aranceles a los autos o haré otra cosa. Y acordaron que pagarían, ya sabes, ese tipo de cosas porque lo has oído. Pero acordaron que nos darían miles de soldados gratis, lo que hicieron para proteger a nuestro país mientras se construía el muro. Y ese dinero, esa cifra de la que estás hablando era al menos equivalente al dinero que habrían puesto en un muro. Entonces lo usamos. Y la razón es que no hubo ningún proceso legal donde México pueda darnos dinero para construir un muro en Estados Unidos. Pero había un proceso legal en el que podían entregar soldados, así que los entregaron de forma gratuita. Y fue muy efectivo y fueron soldados muy efectivos. Tengo que decir. Ellos hicieron un muy buen trabajo".

Acerca del T-MEC mencionó que "al traer todo este negocio a través de México ahora, a México le ha ido muy bien en particular, y se lo hemos quitado a países extranjeros muy lejanos. Entonces creo que he hecho mucho para ayudar a México y estoy muy orgulloso de eso".

El exmandatario indicó que, en relación con el fentanilo, a "México tampoco le gusta lo que está pasando con el fentanilo y con todas las otras cosas que están pasando por la frontera. Y México también es víctima de ello. Tienes un tremendo problema con las drogas, con tu gente. El pueblo, las drogas, la destrucción de familias, la muerte. Entonces estaríamos tratando con México, pero hay que hacer algo al respecto. Estamos perdiendo, creo que probablemente 250 mil personas al año. Eso es como una gran intervención militar. Hay que hacer algo al respecto".

Mencionó que "tenemos que incluir a China en el panorama porque la mayor parte proviene de China. Entonces tenemos que traer a China (...) Es una guerra contra las drogas. Y vamos a conseguirlo y nos ocuparemos de ello con México. Mire, México quiere que se solucione tanto como nosotros".

"El mundo entero es un desastre"

El expresidente declaró que "el mundo entero está explotando, no sólo este país o el tuyo, el mundo entero está explotando. Cuando miras a Ucrania y a Israel y todo lo que está pasando, el mundo entero es un desastre". Añadió que "tenía a Irán en una buena posición". "Habríamos llegado a un acuerdo con Irán. Irán estaba en quiebra. Lo digo respetuosamente, estaban arruinados".

Sobre la incursión de Hamas en Israel, agregó que "es sorprendente que mucha gente lo supiera y no lo supiera porque tienen un nivel de inteligencia muy alto en cuanto a su servicio. Pero es un poco sorprendente. Pero cosas así pueden suceder y no se puede culpar a lo grande que será lo que sucederá a partir de este momento".

"¿Cómo pudo suceder? ¿Cómo pudo suceder que pudieran mantenerlo en secreto? Supuestamente no usaban Internet, no usaban teléfonos. Lo hicieron a la antigua usanza con mensajeros, papel y cosas un poco diferentes. Pero la gran decisión y el gran problema es ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar esto? Tenemos que acabar con esto. Y no creo que la administración Biden vaya a poner fin a esto. El problema que tengo es que la administración Biden está haciendo muchas cosas mal y tiene mucho poder. Este país tiene tanto poder sobre el mundo si sabes cómo usarlo. Y realmente creo que esta podría ser la forma en que lo están haciendo, incluyendo a Ucrania y todas las cosas que están sucediendo allí. Yo realmente creo que esto podría terminar en una situación muy, muy mala para todos. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Podría terminar en la Tercera Guerra Mundial".

Sobre la situación, tras la incursión en Israel de Hamas, indicó que "va a empeorar porque no hay nadie de Estados Unidos que esté liderando. No hay nadie que pueda resolver todo este asunto. Tienes que liderar. Tienes que poder liderar. Y no tenemos a nadie que esté liderando".