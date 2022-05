Domina Foro de Davos

Los altos precios de los alimentos y la gasolina, la invasión rusa de Ucrania, el cambio climático, las sequías y la escasez de alimentos en África, las graves desigualdades económicas, el surgimiento de regímenes autoritarios son algunos de los temas en la agenda, aparte de los persistentes efectos de la pandemia.

Es por ahora imposible saber si las ambiciosas declaraciones que suelen salir de estos eventos lograrán esta vez hacer mella en los problemas mundiales.

El tema principal será la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy hablará por video desde Kiev, aunque la delegación ucraniana encabezada por el ministro de exteriores estará presente. Irán el canciller alemán Olaf Scholz, el delegado estadounidense para temas climáticos John Kerry, el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen.

"No será como otra reunión cualquiera", dijo a la AP el ex presidente del foro Borge Brende, afirmando que Ucrania no será la única preocupación.

"También está el cambio climático, también está el débil crecimiento económico mundial y la necesidad de evitar que esta débil recuperación caiga en una recesión porque tenemos muy pocas herramientas para combatir una nueva recesión", añadió.

"Una nueva recesión provocará más desempleo y más pobreza", explicó.

Debido a que Rusia invadió Ucrania, este año ningún funcionario ruso ha sido invitado al cónclave y no habrá el tradicional festejo de la cultura rusa con caviar y vodka.

Multifactorial

