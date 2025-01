Venezuela se ha convertido en una dictadura, dice Boric

Por: Agencia Reforma

Enero 09, 2025 - 07:34 p.m.

CARACAS, Venezuela.- El Presidente de Chile, Gabriel Boric, aseveró que el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela se ha convertido en una dictadura y persigue a los que se oponen a él.

Cuestionado sobre la detención de la candidata opositora Maria Corina Machado, Boric señaló que "no tenía señal (...) pero me han informado que en Venezuela hay situaciones muy críticas previo a lo que va a ser la toma de mando del día de mañana", dijo.

"Hay información de que habría sido detenida, retenida, desconozco en qué condiciones, la dirigente opositora María Corina Machado. Como no tengo los últimos antecedentes no me puedo referir en detalle a esto, pero sí tengo una certeza: en Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al Gobierno de Nicolás Maduro que se ha convertido en una dictadura", aseguró el Mandatario.

Boric añadió que el régimen venezolano "se robó las últimas elecciones".