Periodista conmueve durante transmisión al anunciar que tiene cáncer

CIUDAD DE MÉXICO

Sara Sidner, periodista y presentadora de la cadena CNN, interrumpió una transmisión en vivo para anunciar que tiene cáncer de mama.

Antes de dar por concluida su conducción, Sara Sidner pidió a la audiencia tomarse un tiempo para escuchar sus palabras. "Al terminar nuestra transmisión de hoy, tengo una nota personal que quiero compartir con ustedes", dijo.

Conmovida, la periodista de CNN reflexionó sobre las estadísticas de mujeres que padecen cáncer de mama:

"Quiero empezar pidiéndoles un gran favor. Tómense un segundo para recordar los nombres de ocho mujeres que aman y conocen. Solo ocho. Cuéntenlas con los dedos. Estadísticamente, una de ellas padecerá o tendrá cáncer de mama".

¿Cuál es el estado de salud de Sara Sidner?

Con la voz entrecortada, Sara Sidner confirmó su diagnóstico y añadió que el cáncer de mama se encuentra en la fase 3 de desarrollo, pero se mantiene en tratamiento.

"No he estado enferma ni un solo día de mi vida. No fumo, rara vez bebo. El cáncer de mama no es hereditario en mi familia. Y sin embargo aquí estoy, con un cáncer de mama en fase 3. Es difícil decirlo en voz alta".

La titular matutina de CNN News detalló que se encuentra en su segundo mes de quimioterapia, por supuesto, había mantenido reservado su estado de salud. Hasta que lo hizo público el pasado 8 de enero.

"Me someteré a radiaciones y a una doble mastectomía. La fase 3 ya no es una sentencia de muerte para la gran mayoría de las mujeres. Pero esta es la realidad que realmente conmocionó mi sistema cuando empecé a investigar más sobre el cáncer de mama. Algo que no sabía antes de este diagnóstico", añadió.

Sara Sidner explicó que las mujeres negras tienen un 41% más de probabilidades de morir a causa de este tipo de cáncer, a comparación de las mujeres blancas:

"Así que, a todas mis hermanas negras, blancas y morenas, por favor, por el amor de Dios, háganse mamografías todos los años. Háganse autoexámenes, traten de detectarlo antes que yo".

La periodista, quien ha destacado por sus trabajos en coberturas de guerra, protestas y violencia racial, destacó que, a pesar del diagnóstico, se siente "locamente enamorada de la vida".

"Soy más feliz porque no me estreso por tonterías que antes me molestaban. Y ahora, cada que respiro, puedo celebrar que sigo aquí con ustedes. Estoy aquí con mis compañeros de trabajo, con mis colegas, mi familia", enfatizó.

Finalmente, Sara Sidner se dijo llena de esperanzas para superar la enfermedad y seguir valorando la vida.