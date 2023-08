Abogado: Trump no pidió a Pence anular resultados de elecciones

Esas afirmaciones sin fundamentos ya habían sido rechazadas antes por varios tribunales.

El abogado de Trump, John Lauro, comentó el domingo en varios programas de noticias que Trump se apegó a sus derechos de la Primera Enmienda cuando pidió a Pence que retrasara la certificación el 6 de enero de 2021.

"La principal tarea del vicepresidente Pence era pausar los recuentos y permitir que los estados intervinieran", dijo Lauro en el programa "Face the Nation" de la cadena CBS. Añadió que Trump estaba convencido de que había irregularidades en las elecciones que debían ser investigadas por las autoridades estatales antes de poder certificar los comicios.

Pence, que al igual que Trump busca la candidatura republicana a la presidencia en 2024, rechazó rotundamente esa versión durante una entrevista el domingo, diciendo que Trump parecía "convencido" en diciembre de que Pence tenía derecho a rechazar o devolver votos y que el 5 de enero los abogados de Trump le instruyeron: "'Queremos que rechaces los votos rotundamente'".

"Me estaban pidiendo que anulara las elecciones. Yo no tenía derecho a anular las elecciones", comentó Pence en el programa "State of the Union" de la cadena CNN.