Alertan por establecimientos que registran dobles cargos a tarjetas

Río Bravo, Tam.- Usuarios de tarjetas bancarias ubican establecimientos cuyas terminales de venta mediante uso de plástico, realizan dobles cargos de forma constante, sin que haya autoridad que intervenga.

CASO

"En parisina me hizo doble cargo la cajera y dice que no pasó ninguno y que a ella no se le reflejo ¿ dónde lo puedo reportar? Jess García

Fue Jess García, joven clienta de Telas Parisinas, quien reportó la tarde del lunes un doble cargo a su tarjeta bancaria y la prepotencia con la que fue tratada por el personal de esa sucursal ubicada en Plaza Río Bravo.

"En parisina me hizo doble cargo la cajera y dice que no pasó ninguno y que a ella no se le reflejo ¿ dónde lo puedo reportar?", dijo con tono de impotencia y enojo.





"Le mostré que incluso lo cargó dos veces y está aferrada que a ella no se le reflejo", agregó la joven tarjetahabiente.

Incluso la Condusef, ha recomendado que cuando se pase una tarjeta por la terminal y "no se registre" el pago, solicitar la impresión del comprobante del rechazo del cobro anterior, para que el cliente cuenta con una forma de hacer válido su reclamo.

No obstante, otros clientes han reportado el doble cargo en esa sucursal y el suplicio que representa hacer el reclamo ante un establecimiento que no está dispuesto a atender a su clientela en estas situaciones. Además, los giros que realizan dobles cargos, no orienten a los clientes a dónde acudir.