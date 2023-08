Daniela Luján busca reencuentro con Belinda

Daniela Luján es determinante a la hora de asegurar que está lista para reencontrarse con Belinda, pues la actriz tiene deseos de que la cantante se convierta en una de sus futuras invitadas a "Envinadas", el programa de entrevistas que comparte con Jessica Segura y Mariana Botas, pues a lo largo de los años, la prensa mexicana creó una historia de enemistad entre ellas que Luján asegura nunca existió; sin embargo, los medios aprovecharon que ella reemplazó a Beli en una telenovela infantil para desatar los rumores que, hasta el día de hoy, las persiguen.

GALA

Este viernes se llevó a cabo la gala de los premios MTV MIAW Awards, los cuales, reconocen lo mejor de la música y el entretenimiento generado en redes sociales, por lo que no fue una sorpresa ver arribar en su alfombra a Daniela Luján que, junto a las actrices Jessica Segura y Mariana Botas, conducen "Envinadas", un canal de YouTube que se ha ganado el cariño del público pues, en la actualidad cuenta con el apoyo de más de 810 mil suscriptores y con cinco temporadas disponibles.

Las "Envinadas" fueron nominadas por los MIAW en la categoría "Amo del podcast", y aunque fue "Un tal Alfredo" el que se llevó el galardón, eso no impidió que Luján y sus compañeras se divirtieran en el evento, en el que diferentes medios de comunicación se dieron cita. Fue así que Dani fue cuestionada acerca de la participación especial que tendría al día siguiente en los "2000´s Pop Tour", luego de que su productor, Ari Borovoy lograra conjuntar a gran parte del elenco de "Cómplices al rescate", telenovela infantil que fue emitida por Televisa en el 2002.

Sin embargo, la actriz fue contundente al aclarar que no se trata de su regreso a la música, sino sólo de una participación especial en la que tendría la oportunidad de reencontrarse con viejos amigos, como es el caso de Martín Rica, con el que protagonizó la exitosa telenovela "El diario de Daniela" en 1999.

"No, no retomó nada, voy de invitada, retomar es 'mucho otra cosa', voy de invitada nada más, a recordar, a reencontrarme con Martín que, por cierto, está muy guapo y está igualito que hace años", destacó.

Además, aclaró que entre ella y Martín nunca hubo ni romance ni noviazgo como se solía especular en esa época, pues no era raro que se asociaran a la actriz y al actor principales de una producción como pareja sentimental: "No, es como mi hermano, hay mucho amor fraternal y es una sensación bien bonita saber que crecí con él, entonces volver a verlo ahora y verlo tan padre, me encanta", dijo sonriente.

Pero con otra persona que a Dani le gustaría reunirse nuevamente es, nada más y nada menos, con Belinda, a quien reemplazó en la telenovela "Cómplices al rescate", hace dos décadas, cuando -por motivos que aún se desconocen- la cantante ya no pudo seguir interpretando a Mariana y Silvana, a las dos gemelas que daba vida en el melodrama, motivo por el que Luján entró como su reemplazo.

Así lo dejó ver cuando se le preguntó si le gustaría cantar a lado de ella y de Rica las canciones que formaron parte de la producción de Rosy Ocampo, respondiendo que preferiría tenerla como invitada en su programa de entrevistas.

"Música no, que venga como invitada a 'Envinadas'; es chida, crecimos en Televisa Niños, hay harto chisme", por lo que le hizo una invitación pública a su canal.

¿Por qué se habló de una supuesta enemistad entre Daniela Luján y Belinda?

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Daniela Luján contó a la periodista que fue ella quien dio la idea a Rosy Ocampo de una telenovela en donde hubiera dos hermanas gemelas con estilos de vida muy diferentes. Dicha conversación -recordó la actriz- tuvo lugar cuando seguían en las grabaciones de "El diario de Daniela", en ese momento, la productora dio visto bueno a la idea de Daniela, asegurándole que el papel protagónico sería de ella, sin embargo, fue por medio de un programa de chismes que se enteró que había asignado el papel a otra actriz.

"Llegué de la escuela un día y viendo el programa de la tarde de chismes, estaba Belinda con los libretos dando una entrevista que iba a hacer la telenovela, y yo tendría entre 13 o 14 años, yo creo que esa fue la primera decepción del medio artístico, que ya luego uno entiende cómo se manejan las cosas, pero sí fue un gran shock", destacó.

Sin embargo, en la recta final de la telenovela, Belinda tuvo que dejar la producción y los ejecutivos del canal se pusieron en contacto con Daniela para que sustituyera a la actriz en los últimos dos meses de grabación, a lo que ella aceptó, sin percatarse de todo el estrés que le generaría, debido a que debía de encargarse de dos personajes y de los conciertos que el elenco de la telenovela ofrecería alrededor de la República Mexicana.

Este es el motivo por el que Luján cree que la prensa comenzó a hacer comparaciones entre ella y Belinda, pero negó que hubieran sido enemigas y, en cambio, aclaró que sólo se llegaron a ver dos veces en la vida.

"En esas épocas era muy normal que se hiciera esta cosa de competencia entre dos mujeres que están como haciendo lo mismo (...) mi madre tenía esta cosa de 'las mujeres no son tus rivales', nunca me inculcó eso, siempre fue de 'las mujeres son muy valiosas, son admirable, son compañeras, nos entendemos, vivimos lo mismo'; entonces, para mí toda esta cuestión de la competencia nunca lo vi, era inexistente", aclaró.

"En la vida he hablado mal de Belinda, me parece una mujer muy trabajadora, muy inteligente, muy talentosa", puntualizó.