Negociaciones presupuestarias en el Senado de EE. UU.

WASHINGTON. — El Senado estadounidense buscará un aumento de 3,4% en gastos de defensa y de 2,7% en gastos ajenos a defensa para el próximo año bajo un acuerdo forjado por legisladores demócratas y republicanos en la Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la cámara alta, presagiando un enfrentamiento con la cámara baja, que busca menos gastos en ambas categorías.

Según un acuerdo forjado el año pasado por el presidente Joe Biden y el entonces titular de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el gasto público debía aumentar 1% para programas de defensa y no de defensa en el año fiscal 2025, con lo cual los totales ascienden a 780.400 millones de dólares para gastos ajenos a la defensa y 895.200 millones para los de defensa.

Algunos senadores sostienen que el aumento no va a la par de la inflación y, por lo tanto, en realidad constituye una reducción para muchos programas.

El acuerdo bipartidista de los senadores revelado esta semana suministrará 13.500 millones de dólares más en fondos de emergencia para programas ajenos a la defensa y 21.000 millones para programas de defensa comparado a lo que estipulaba el acuerdo Biden-McCarthy.

Entretanto, los republicanos de la Cámara de Representantes buscan más austeridad, permitiendo un aumento de 1% para la defensa, pero recortes significativos para categorías ajenas a la defensa, para totalizar en promedio una reducción de aproximadamente 6%, aunque algunos programas sufrirían recortes incluso mayores y otros, que son prioridad para los republicanos, no se reducirían en nada.

Mientras algunos senadores republicanos clamaban por más gastos de defensa, los demócratas insistían en que debía hacerse lo mismo con los programas ajenos a la defensa.

"He dejado bien claro que no podemos dejar de encarar los niveles insuficientes de financiamiento que tenemos enfrente, y que yo absolutamente no dejaré sin atender las necesidades apremiantes no vinculadas a la defensa", declaró la senadora Patty Murray, titular demócrata de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias.

Murray estuvo negociando con la senadora Susan Collins, la republicana de mayor jerarquía en la comisión, sobre los gastos discrecionales para el próximo año. Ese plan no incluye gastos obligatorios en programas de bienestar social, como la Seguridad Social y el Medicare, que representan alrededor de dos tercios de los gastos federales y no están sujetos a una votación anual por parte del Congreso.