Trump asegura que Estados Unidos ocupará vacío de poder en Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, indicó que Estados Unidos se "hará cargo de ocupar" el vacío de poder que deja Nicolás Maduro en Venezuela, pues no quieren que alguien del chavismo ocupe ese lugar.

Afirmó que Estados Unidos permanecerá en Venezuela en lo que hay una transición. "Básicamente vamos a dirigir el país" hasta que haya una transición.

¿Qué acciones tomó Estados Unidos para capturar a Maduro?

El mandatario republicano dijo que su país invertirá millones en la infraestructura petrolera venezolana. "Venezuela será un país en el que muchos otros países querrán participar. Queremos que Venezuela sea un país rico, independiente y seguro", manifestó.

Sobre la captura de Maduro, Trump dijo que Estados Unidos lanzó un despliegue espectacular para capturar a Nicolás Maduro, líder de Venezuela, "algo que quedará marcado en la historia de la Unión Americana".

Recordó el ataque contra el líder de la Guardia Revolucionaria iraní, Soleimani, y el emprendido contra la infraestructura nuclear iraní.

Detalles del operativo militar estadounidense en Venezuela

En una conferencia de prensa desde Mar A Lago, el mandatario estadounidense dijo que el ejército venezolano se rindió a las fuerzas de Estados Unidos, y que las fuerzas de Estados Unidos provocaron un apagón en Venezuela.

Afirmó que ahora Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentarán a la justicia en Estados Unidos por narcoterrorismo. Felicita al ejército de Estados Unidos por la realización "exitosa" de este operativo. "Nuevamente somos una nación a la que se respeta en el mundo", asevera.

Refirió que la operación se realizó con fuerzas de procuración de Estados Unidos y que el operativo se realizó "de manera rápida y expedita".

Subrayó que ni un solo efectivo estadounidense resultó muerto y que "no perdieron equipo militar". Trump agregó que el ejército de Estados Unidos es el más poderoso del planeta, "si nuestros enemigos vieran nuestras fuerzas, se quedarían sorprendidos".

Impacto de la captura de Maduro en la política venezolana

Evoca los ataques a las presuntas narcolanchas y dice que han reducido "en 97%" el ingreso de drogas por mar a Estados Unidos. Dice que Estados Unidos se "hará cargo de ocupar" el vacío de poder que deja Maduro en Venezuela, que no quieren que alguien del chavismo ocupe ese lugar.