Ataca EU a Venezuela y detienen a Maduro

Estados Unidos lanzó un ataque a gran escala contra Venezuela en la madrugada del sábado y el presidente del país, Nicolás Maduro, fue capturado y sacado del país tras meses de creciente presión por parte de Washington, en una extraordinaria operación nocturna anunciada horas después por Donald Trump en redes sociales.

Se escucharon múltiples explosiones, así como aviones volando a baja altura sobre la capital, Caracas, mientras el gobierno de Maduro acusaba inmediatamente a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares. El ejecutivo venezolano calificó el operativo de "ataque imperialista" e instó a los ciudadanos a salir a la calle.

The White House is confirming U.S. military operations in Venezuela tonight. Let us be clear: these strikes are illegal. The President does not have the authority to declare war or undertake large-scale military operations without Congress. Congress must act to rein him in.... pic.twitter.com/KsbxS6TbSp — Rep. Melanie Stansbury (@Rep_Stansbury) January 3, 2026





¿Cómo ocurrió el ataque a Venezuela?

Por el momento se desconocía quién estaba al frente de la nación sudamericana, así como el paradero de Maduro. Trump realizó el anuncio en Truth Social poco después de las 4:30 de la madrugada en la costa este de Estados Unidos.

Según Trump, Maduro "ha sido, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Más detalles a continuación". El mandatario dijo que ofrecerá una conferencia de prensa el sábado por la mañana.

"The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country. This operation was done in conjunction with U.S. Law Enforcement.... pic.twitter.com/sFa5OC4ZrZ — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

El director del FBI Kash Patel posteó en X la siguiente imagen que dice: Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país.

Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de Estados Unidos. Más detalles próximamente.

Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11:00 a. m. en Mar-a-Lago.

¡Gracias por su atención a este asunto!

Presidente DONALD J. TRUMP

Las explosiones —que fueron al menos siete— sacudieron la capital venezolana en las primeras horas del tercer día de 2026 e hicieron que muchos salieran corriendo a la calle. Otros recurrieron a las redes sociales, donde dijeron haberlas visto y oído. Por el momento no estaba claro si habían causado víctimas. El aparente ataque duró menos de 30 minutos, pero no estaba claro si se producirían más acciones, aunque Trump indicó en su publicación que el operativo se había llevado a cabo "con éxito".

Detalles confirmados sobre la captura de Maduro

La Administración Federal de Aviación prohibió los vuelos comerciales estadounidenses en el espacio aéreo venezolano debido a la "actividad militar en curso" antes de las explosiones.

El ataque se produjo luego de que la Casa Blanca intensificase su presión sobre Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos. La CIA estuvo detrás de un ataque con drones la semana pasada en un muelle que se creía que era utilizado por cárteles de la droga venezolanos, la primera operación directa conocida en territorio venezolano desde que Washington comenzó su campaña en septiembre.

Repudiamos con total contundencia el #bombardeo de EE.UU. contra #Venezuela. Es una brutal agresión imperial que viola su soberanía.



Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en resistencia.



¡Venezuela no está sola! pic.twitter.com/013f3A4tvz — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 3, 2026

El Ministro de Defensa de la República Bolivariana de #Venezuela en alocución condenó la agresión de #EEUU y los ataques a instalaciones civiles y militares, sin justificación y con objetivo de apoderarse de sus recursos naturales.



Declaró que Venezuela apuesta a la defensa... pic.twitter.com/4U0S6Wo0tG — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 3, 2026





Durante meses, Trump había amenazado con que podría ordenar pronto ataques contra objetivos en suelo venezolano, tras meses meses atacando a barcos acusados de transportar drogas. Maduro había criticado estas operaciones como un esfuerzo apenas velado para derrocarlo.

Reacciones del gobierno venezolano ante el ataque

El gobierno de Maduro ha calificado el ataque como un intento de desestabilización y ha instado a la población a mantenerse alerta ante posibles nuevas agresiones. Las autoridades venezolanas han convocado a una reunión de emergencia para evaluar la situación y coordinar una respuesta adecuada ante lo que consideran una violación de su soberanía.