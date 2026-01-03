Detención de Nicolás Maduro divide a políticos mexicanos

La comunidad mexicana comenzó a reaccionar luego de que el gobierno de Estados Unidos lideró una serie de ataques en Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro.

Por medio de redes sociales, entre quienes se han pronunciado se encuentran la presidenta del Senado Laura Itzel Castillo, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres Guadarrama y el senador Gerardo Fernández Noroña. Además de la senadora del PAN, Lily Téllez y el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez.

¿Qué declararon los líderes mexicanos sobre la intervención?

Laura Itzel Castillo condenó la intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro. "La Cámara de Senadoras y Senadores condena la intervención militar realizada en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, por constituir una violación del derecho internacional y de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas".

En un pronunciamiento, la senadora por Morena dijo que México ha sostenido históricamente una política exterior basada en los principios constitucionales de la no intervención, el rechazo a las injerencias extranjeras, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Dichos principios, consagrados en el Artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprometen al Estado mexicano a rechazar cualquier acción que implique el uso unilateral de la fuerza.

"El Senado de la República acompaña la posición expresada por la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de que los conflictos internacionales deben resolverse exclusivamente por vías políticas, diplomáticas y pacíficas. En ese sentido, se exhorta a la Organización de las Naciones Unidas a asumir de inmediato el papel que le corresponde para preservar la paz en nuestro continente".

México reitera firmemente su compromiso con la defensa del orden jurídico internacional y con el respeto irrestricto a la soberanía de los pueblos.

Acciones de la autoridad mexicana ante la captura de Maduro

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum a respetar la Carta de las Naciones Unidas y restituir la paz en el continente. "Repudio absoluto a la violación de la soberanía de Venezuela", señaló la ministra en redes sociales.

Esto luego que el presidente, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro tras lanzar un ataque contra la nación sudamericana. "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", externó el mandatario estadounidense en la red Truth Social.

En tanto, Sheinbaum condenó las acciones de Estados Unidos. "El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)", refiere el posicionamiento.

Impacto en la comunidad tras la intervención en Venezuela

El senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, fue el primer legislador mexicano en reaccionar ante la detención de Nicolás Maduro por parte de militares de Estados Unidos y dijo que el mandatario de Venezuela es un prisionero de guerra. "Según el propio presidente Donald Trump, el presidente Nicolás Maduro ha sido hecho prisionero", publicó el exlíder del Senado Mexicano y uno de los mayores defensores del régimen venezolano en México.

"Es un prisionero de guerra y es una grave agresión a una Nación hermana", posteó en X. "La violación a la Independencia y soberanía de la hermana República Bolivariana de Venezuela es muy grave", concluyó. El 8 de marzo de 2018, en el marco de un viaje de una semana a Venezuela, Fernández Noroña dijo que "Los que sostienen que hay crisis humanitaria en Venezuela son unos farsantes, unos verdaderos miserables que pretenden allanar el camino a la intervención militar estadounidense".

Lilly Téllez celebró la detención de Nicolás Maduro y dijo que la misma es un golpe para sus cómplices en México y una esperanza para nuestro país. "Libertad para Venezuela!", publicó en sus redes sociales. "Celebro la captura del dictador narco terrorista Nicolás Maduro", apuntó. Un gran día para la historia: la caída del tirano que tanto sufrimiento ha provocado a los venezolanos. "Es un golpe para sus cómplices de Morena y una esperanza para los mexicanos", dijo la senadora de oposición.

La dirigencia nacional del PAN que encabeza Jorge Romero celebró el fin de la narco dictadura y se pronunció por una transición pacífica. "Ante los acontecimientos que hoy vive Venezuela, el Partido Acción Nacional expresa su más firme condena al régimen que ha oprimido sistemáticamente al pueblo y ha cancelado las libertades democráticas".

La situación actual es consecuencia directa de una narcotiranía que abandonó la democracia para convertirse en una red criminal vinculada al narcotráfico, profundizando la pobreza y la exclusión. Se expuso que más del 80 por ciento de la población vive en condiciones de más de 8 millones de personas han sido forzadas al exilio y cientos de ciudadanos permanecen encarcelados por motivos políticos. A ello se suma el fraude electoral cometido en las elecciones presidenciales de 2024, que negó al pueblo venezolano su derecho a decidir libremente.

Acción Nacional se pronuncia por una transición pacífica a la democracia, en la que se frantical pueblo venezolano la posibilidad de elegir su futuro político con plena libertad, sin injerencias ni persecución. Asimismo, exigimos la liberación inmediata de todas y todos los presos políticos, como indispensable para iniciar un proceso genuino de reconciliación nacional y restitución del Estado de derecho. El PAN reitera su solidaridad con el pueblo venezolano y su compromiso con la defensa de la democracia, la libertad y la dignidad humana en América Latina.

Héctor Saúl Téllez, el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, celebró la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por el gobierno de Estados Unidos, y aseguró que "la captura de Maduro es un paso hacia la libertad". "Reafirmo mi compromiso con la paz y la democracia en Venezuela, y mi apoyo total al pueblo venezolano que anhela libertad y Estado de derecho. Recordemos que el pueblo venezolano decidió ser libre, pero el narcosistema populista de Maduro desconoció los resultados", escribió en su cuenta de X.

El legislador panista refirió que después de la captura de Maduro, en Venezuela se debe establecer una transición transparente para restaurar la gobernanza legítima, garantizar la justicia para los oprimidos y construir un futuro de libertad y democracia. "Esta intervención y captura de Maduro, lejos de ser un fin, debe considerarse como un paso hacia la estabilidad, la justicia y la democracia", manifestó en la red social.