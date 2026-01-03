Embajada de México en Venezuela llama a la calma tras ataques militares

Luego de que fuerzas militares de Estados Unidos atacarán varias regiones de Venezuela, la embajada de México en dicho país hizo un llamado a los connacionales a mantener la calma, seguir las indicaciones de autoridades locales, así como tener a la mano documentos, agua y medicamentos.

Por medio de un mensaje en redes sociales, la embajada mexicana agregó que en caso de emergencia, las personas pueden comunicarse al número de teléfono +58 412-2524675.

¿Qué medidas toma la embajada de México en Venezuela?

Por su parte, el Gobierno de México condenó y rechazó categóricamente lo que definió como "intervención militar" por parte de EU y recordó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por medio de la Embajada de México en Venezuela, mantendrá permanente comunicación con las personas mexicanas residentes en ese país.

Con el objetivo de asistir a las y los connacionales, el Gobierno mexicano recomendó a la población permanecer atentos a la información que se genere en las próximas horas, así como comunicarse a los teléfonos y canales de emergencia:

· Teléfono de emergencia: +58 412-2524675

· Marcación local: 0412-252-4675

· Correo electrónico: embvenezuela@sre.gob.mx

· Facebook: Embajada de México en Venezuela

· X: @EmbamexVen

Acciones del Gobierno mexicano ante la crisis en Venezuela

El llamado a los mexicanos que viven en Venezuela se da luego de que en los primeros minutos de este sábado 3 de enero se reportaron diversos ataques en territorio venezolano y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores.

El presidente venezolano y su esposa son acusados de los delitos de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos. De acuerdo con la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, "pronto enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense".