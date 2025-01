Donald Trump dice que emitirá orden para postergar prohibición a TikTok

Por: Agencia AP

Enero 19, 2025 - 10:14 a.m.

NUEVA YORK — El presidente electo Donald Trump dijo que planea emitir una orden ejecutiva que le daría a la empresa matriz de TikTok más tiempo para encontrar un comprador aprobado antes de que la popular plataforma de intercambio de videos esté sujeta a una prohibición permanente en Estados Unidos.

Trump anunció la decisión en una publicación en su cuenta de Truth Social mientras millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos despertaban para descubrir que ya no podían acceder a la aplicación o plataforma de TikTok. Google y Apple eliminaron la aplicación de sus tiendas digitales para cumplir con una ley federal que les exigía hacerlo si la empresa matriz de TikTok basada en China, ByteDance, no vendía su operación en Estados Unidos a un comprador aprobado para el domingo.

Trump dijo que su orden "extenderá el período de tiempo antes de que las prohibiciones de la ley entren en vigor" y "confirmará que no habrá responsabilidad para ninguna empresa que ayudó a mantener TikTok activo antes de mi orden".

"Los estadounidenses merecen ver nuestra emocionante inauguración el lunes, así como otros eventos y conversaciones", escribió Trump.

La ley otorga al presidente en funciones la autoridad para otorgar una extensión de 90 días si una venta viable está en curso. Aunque los inversores hicieron algunas ofertas, ByteDance previamente avisó que no vendería. En su publicación del domingo, Trump manifestó que "me gustaría que Estados Unidos tenga una posición de propiedad del 50% en una empresa conjunta", pero no estaba inmediatamente claro si se refería al gobierno o a una empresa estadounidense.

"Al hacer esto, salvamos a TikTok, lo mantenemos en buenas manos y permitimos que siga funcionando", escribió Trump. "Sin la aprobación de Estados Unidos, no hay Tik Tok. Con nuestra aprobación, vale cientos de miles de millones de dólares, tal vez billones".

La ley federal requería que ByteDance cortara lazos con las operaciones de la plataforma en Estados Unidos para el domingo debido a preocupaciones de seguridad nacional planteadas por las raíces chinas de la aplicación. La ley fue aprobada con amplio apoyo bipartidista en abril, y el presidente Joe Biden, la firmó rápidamente. TikTok y ByteDance demandaron basándose en la Primera Enmienda, y la Corte Suprema respaldó el estatuto el viernes.

Millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos ya no pudieron ver ni publicar videos en la plataforma desde la noche del sábado. "Se ha promulgado una ley que prohíbe TikTok en Estados Unidos", informó un mensaje emergente a los usuarios que abrieron la aplicación de TikTok e intentaron desplazarse por los videos. "Desafortunadamente, eso significa que no puedes usar TikTok por ahora".

La interrupción del servicio que TikTok instituyó horas antes tomó por sorpresa a la mayoría de los usuarios. Los expertos habían dicho que la ley, tal como estaba redactada, no requería que TikTok retirara su plataforma, solo que las tiendas de aplicaciones la eliminaran. Se esperaba que los usuarios actuales siguieran teniendo acceso a los videos hasta que la aplicación dejara de funcionar debido a la falta de actualizaciones.

La aplicación también fue eliminada de las tiendas de aplicaciones prominentes, incluidas las de Apple y Google. Apple informó a los clientes con sus dispositivos que también había retirado otras aplicaciones desarrolladas por la empresa matriz de TikTok, incluida una que algunos influencers de redes sociales habían promocionado como una alternativa.

La administración Biden enfatizó en los últimos días que no tenía la intención de implementar o hacer cumplir la prohibición nacional antes de que Trump asumiera el cargo el lunes. Trump, quien alguna vez favoreció una prohibición de TikTok, dijo en una entrevista con NBC News el sábado que estaba pensando en otorgar a ByteDance una extensión de 90 días para encontrar un comprador aprobado para las operaciones de la aplicación en Estados Unidos.

"Somos afortunados de que el presidente Trump haya indicado que trabajará con nosotros en una solución para reinstaurar TikTok una vez que asuma el cargo. Por favor, manténganse atentos", dice el mensaje emergente que ahora ven los usuarios de la aplicación bajo el titular, "Lo sentimos, TikTok no está disponible en este momento".

La única opción que el mensaje da a los usuarios en Estados Unidos es cerrar la aplicación o hacer clic en otra opción que los lleva al sitio web de la plataforma. Allí, a los usuarios se les muestra el mismo mensaje y se les da la opción de descargar sus datos, una acción que podría tardar días en procesarse.

Apple señaló en un comunicado en su sitio web que tres aplicaciones de TikTok y otras ocho creadas por ByteDance ya no estaban disponibles en Estados Unidos, mientras que los visitantes al país podrían tener acceso limitado. Las aplicaciones eliminadas incluían el programa de edición de video CapCut, el programa de edición de arte Hypic y Lemon8, una aplicación de intercambio de videos que incluye algunas de las mismas funciones que TikTok.

"Apple está obligada a seguir las leyes en las jurisdicciones donde opera", dijo la compañía.

Apple indicó que las aplicaciones permanecerían en los dispositivos de las personas que ya las tenían instaladas, pero que las compras dentro de la aplicación y las nuevas suscripciones ya no eran posibles y que las actualizaciones operativas a iPhones y iPads podrían afectar el rendimiento de las aplicaciones.

La ley federal que prohíbe TikTok permite al presidente en funciones extender el plazo del domingo por 90 días si una venta está en curso. Pero no han surgido compradores claros, y ByteDance previamente dijo que no vendería TikTok.

Trump manifestó a NBC News el sábado que si decide otorgar tal extensión, "probablemente" se anunciaría el lunes después de que él sea juramentado como presidente. Se espera que el CEO de TikTok, Shou Chew, asista a la inauguración de Trump con un lugar privilegiado.

Chew publicó un video tarde el sábado agradeciendo a Trump por su compromiso de trabajar con la compañía para mantener la aplicación disponible en Estados Unidos y por "una firme defensa de la Primera Enmienda y contra la censura arbitraria".

"Estamos agradecidos y complacidos de tener el apoyo de un presidente que realmente comprende nuestra plataforma. Uno que ha usado la charla para expresar sus propios pensamientos y perspectivas, conectando con el mundo y generando más de 60.000 millones de visualizaciones de su contenido en el proceso", dijo Chew.

El sábado, la startup de inteligencia artificial Perplexity AI presentó una propuesta a ByteDance para crear una nueva entidad que fusiona Perplexity con el negocio de TikTok en Estados Unidos, según una persona familiarizada con el asunto.

Perplexity no está pidiendo comprar el algoritmo de ByteDance que alimenta los videos de los usuarios de TikTok basados en sus intereses y que ha hecho que la plataforma sea un fenómeno.

Otros inversores también han estado observando TikTok. Kevin O'Leary, estrella de "Shark Tank", recientemente dijo que un consorcio de inversores que él y el multimillonario Frank McCourt armaron ofrecieron a ByteDance 20.000 millones de dólares en efectivo. El secretario del Tesoro de Trump, Steven Mnuchin, también dijo el año pasado que estaba armando un grupo de inversores para comprar TikTok.

En Washington, legisladores y funcionarios de la administración han expresado durante mucho tiempo preocupaciones sobre la aplicación, sosteniendo que es una amenaza para la seguridad nacional debido a su propiedad china y la gran cantidad de información que recopila sobre los usuarios estadounidenses.

Mientras defendía la ley en la corte, la administración Biden argumentó que estaba preocupada de que TikTok esté recabando datos de usuarios estadounidenses que podrían caer en manos del gobierno chino.

Los funcionarios también han advertido que el algoritmo que alimenta lo que los usuarios ven en la aplicación es vulnerable a la manipulación por parte de las autoridades chinas, quienes pueden usarlo para moldear el contenido en la plataforma de una manera que es difícil de detectar. Pero hasta la fecha, Estados Unidos no ha proporcionado públicamente pruebas de que TikTok haya entregado datos de usuarios a las autoridades chinas o haya manipulado su algoritmo para beneficiar intereses chinos.

La Corte Suprema decidió unánimemente el viernes que el riesgo para la seguridad nacional planteado por los vínculos de TikTok con China supera las preocupaciones sobre limitar el discurso por la aplicación o sus 170 millones de usuarios en Estados Unidos.

Después de que el servicio de TikTok comenzó a desaparecer, algunos en China criticaron a Estados Unidos y lo acusaron de suprimir la popular aplicación. En una publicación en la plataforma de redes sociales china Weibo, Hu Xijin, un ex editor en jefe del periódico dirigido por el Partido Comunista Chino Global Times, dijo: "El anuncio de TikTok de detener los servicios en Estados Unidos marca el momento más oscuro en el desarrollo de internet".

"Un país que afirma tener la mayor libertad de expresión ha llevado a cabo la supresión más brutal de una aplicación de internet", manifestó Hu, quien ahora es un comentarista político. TikTok no opera en China, donde ByteDance ofrece en su lugar Douyin, el hermano chino de TikTok que sigue las estrictas reglas de censura de Beijing.

Según la ley, las tiendas de aplicaciones móviles tienen prohibido ofrecer TikTok y los servicios de internet tienen prohibido entregar el servicio a los usuarios estadounidenses. Los infractores podrían incurrir en multas de hasta 5.000 dólares por cada usuario que continúe accediendo a TikTok, lo que significa que las penalidades que las compañías podrían enfrentar si continúan ofreciendo TikTok podrían sumar una gran cantidad.