Advierte aliado de Trump: Los indultos a atacantes son una ‘señal equivocada’

DORAL, Florida.- Un importante aliado del presidente Donald Trump declaró que los indultos de Trump a quienes atacaron el Capitolio en Washington “envían la señal equivocada” y expresó preocupación por las futuras ramificaciones de emitir indultos generalizados.

“Siempre he dicho que, creo, cuando indultas a personas que atacan a policías, estás enviando la señal equivocada al público en general”, indicó el senador Lindsey Graham, un republicano de Carolina del Sur cercano a Trump, a CNN el domingo. “No es lo se debe hacer para proteger a los policías”.

A las pocas horas de asumir el cargo la semana pasada, Trump indultó a unas 1.500 personas que atacaron al Capitolio el 6 de enero del 2021 con la intención de bloquear la certificación congresional de la victoria electoral de Joe Biden.

Entre los liberados de la prisión estaba Stewart Rhodes, fundador del grupo ultraderechista Oath Keepers, quien orquestó la trama que resultó en el ataque. Rhodes estaba entre un gran grupo de seguidores que estaban de pie y vitoreando detrás de Trump en el escenario cuando el presidente dio un discurso en el resort y casino Circa en Las Vegas el sábado, antes de volar a Florida para pasar el resto del fin de semana en su resort en Doral.

Preguntado sobre la asistencia de Rhodes al mitin, Graham dijo: “No creo que haya una restricción para que él esté allí”. El senador también señaló que Biden había utilizado su propia serie de indultos, incluyendo el uso de sus últimas horas en el cargo para emitir clemencias generales para sus familiares y principales funcionarios gubernamentales.

“No me gusta esto. No me gusta de ninguno de los lados. Y creo que al público tampoco le gusta”, sostuvo Graham. “Entonces, si esto continúa, si esta es la norma, puede haber un esfuerzo para limitar el poder de indulto del presidente como institución”.

Añadió que veía lo ocurrido con los indultos “como un precedente mayor” y que estaba “preocupado” por las futuras consecuencias.

El senador hizo comentarios similares el domingo en el programa “Meet the Press” de NBC, diciendo que aunque Trump “tenía la autoridad legal” para emitir tales indultos, “temo que habrá más violencia”.

“Indultar a la gente que entró en el Capitolio y golpeó violentamente a un policía creo que fue un error”, dijo.

He dicho claramente que no me gusta que el presidente Trump indulte a personas que golpearon a policías. Pero tampoco me gustó cuando Biden indultó a toda su familia al salir -LINDSEY GRAHAM / Senador republicano.