Forman largas filas de autos en estaciones

Mientras se recuperaban del paso del huracán "Milton", los habitantes de Florida dedicaron gran parte del sábado a buscar gasolina, con filas que daban la vuelta a las estaciones y una escasez de combustible que afectaba a todo el estado.

En St. Petersburg, decenas de personas formaron una fila en una gasolinera sin combustible, esperando que éste llegara pronto. Entre ellas estaban Daniel Thornton y su hija, de 9 años, Magnolia, que llegaron a las 7 de la mañana y seguían esperando cuatro horas después.

"Me dijeron que la gasolina estaba en camino, pero no sabían cuándo llegaría", dijo. "No tengo opción, debo estar aquí todo el día con ella hasta que haya gasolina".

El gobernador Ron DeSantis dijo a los reporteros, el sábado por la mañana, que el estado abrió tres centros de distribución de combustible y que planeaba abrir varios más. Cada residente podía obtener 37,85 litros (10 galones) gratuitamente, señaló.

"Obviamente, conforme se restablezca la energía... y se abra el puerto de Tampa, verán fluir el combustible, pero, mientras tanto, queremos darle a la gente otra opción", señaló DeSantis.

Las autoridades reabastecían las gasolineras del área con las reservas del estado y proporcionaban generadores a las estaciones que continuaban sin electricidad.

La escasez de combustible se produce mientras los residentes, muchos de los cuales recorrieron cientos de kilómetros para escapar del huracán, hacían el lento viaje de regreso a casa en autopistas atestadas.

"Milton" provocó la muerte de, por lo menos, 10 personas cuando azotó el centro de Florida, inundando islas de barrera, arrancando el techo del estadio de beisbol de los Rays de Tampa Bay y generando letales tornados.

Las autoridades señalaron que el número de víctimas pudo haber sido mayor, de no ser por las evacuaciones generalizadas.

Hasta el sábado, más de 1.000 personas habían sido rescatadas tras el paso de la tormenta, dijo DeSantis.

Biden visitará Florida

El domingo, el presidente Joe Biden inspeccionará la devastación infligida por el huracán en la costa de Florida en el Golfo de México. Señaló que espera ponerse en contacto con el gobernador DeSantis durante la visita.

El viaje ofrece a Biden otra oportunidad para presionar al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, para que haga un llamado a los legisladores de Washington a que aprueben más financiación durante su receso preelectoral. Es algo que Johnson dijo que no hará.

Biden argumenta que el Congreso necesita actuar ya para garantizar que la Agencia Federal de Pequeños Negocios y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) tengan el dinero necesario para la temporada de huracanes, que se extiende hasta noviembre en el Atlántico. El presidente dijo el viernes que "Milton" provocó daños que se calculan en 50.000 millones de dólares.

DeSantis recibió con beneplácito la aprobación de la declaración de desastre por parte del Gobierno federal, la cual fue anunciada el sábado, y dijo que había recibido un gran apoyo de Biden.