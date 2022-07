No habrá ruptura en T-MEC.- AMLO

"No va a haber ruptura, eso se los adelanto, y por qué no, no solo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene, y no solo es México, no le conviene a Estados Unidos, ya no es el tiempo de antes, imagínense ustedes si en México ya se están haciendo, hay, se están fabricando piezas, hay piezas de autopartes hasta para la industria bélica de Estados Unidos, ya es una integración indispensable y conveniente para las dos naciones, los dos pueblos, ya no es de que te cierro la frontera y te voy a perjudicar, tu me cierras la frontera y te vas a perjudicar tú mismo, o sea, son otros tiempos", afirmó el Mandatario federal.