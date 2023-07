Rechazan que los aranceles al maíz blanco les afecten debido al T-MEC

Afirmó que los aranceles para la importación y exportación que impuso México al maíz blanco harinero no les aplican a los estadounidenses porque tienen el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que es un acuerdo de libre comercio.

"Con respeto a los aranceles...lo que entiendo y me dicen mis abogados es que como tenemos un tratado de libre comercio, T-MEC estos aranceles no aplican a nosotros...pero el decreto original impacta al comercio del maíz entre los dos países" y hay aspectos en los que no estamos de acuerdo.