Tengo mayor experiencia que Xóchitl, asegura Beatriz Paredes

CIUDAD DE MÉXICO

Negó estar desanimada por la irrupción de la senadora Gálvez en el proceso del Frente Amplio por México para definir a su candidato presidencial, aunque reconoció estar sorprendida.

Para Paredes, es la panista quien la tiene que rebasar en las preferencias y no al revés.

En esos términos declaró la ex presidenta del PRI tras registrarse ante el Comité Organizador para competir por el cargo de responsable de la construcción del Frente Amplio por México, integrado por partidos políticos y organizaciones sociales.

Paredes y Gálvez son las únicas mujeres que hasta el momento se han registrado en el proceso, tras las declinaciones de las otras senadoras Lilly Téllez y Claudia Ruiz Massieu.

"Me encanta que Xóchitl se vista como yo, me encanta, porque le estamos dando una gran promoción a la vestimenta que surge de las mujeres artesanas. Me encanta que Xóchitl tenga orígenes indígenas, como yo, entonces creo que no tiene por qué desanimarme (su registro), son biografías distintas, yo tengo mayor experiencia", dijo.

"Me gustaba mucho como candidata en la Ciudad de México. Ella tomó una decisión, me sorprendió, creo que sorprendió a muchos, pero este es un proceso que apenas empieza".

"¿Puede rebasar a Xóchitl?", se le preguntó.

"Perdón, yo voy arriba en las encuestas, ella misma lo reconoció en un programa. Yo no tengo que rebasar a nadie", respondió.

En el mensaje que ofreció tras entregar sus papeles en el Comité Organizador, Paredes advirtió que la política no es vodevil.

"No toda la política es vodevil, pero a veces en las mañanas sí. Es mejor el Circo de Soleil. Estoy lista, estoy preparada, tengo la fuera, tengo la madurez, tengo la energía, y perdónenme, soy lo suficientemente seria como para no creer que la política mexicana es un vodevil, es una broma, yo tomo en serio mi país y quiero a los mexicanos, confío en ustedes, confíen en mi", sostuvo.

La priista remarcó que hay que gobernar con seriedad al país y que lo más fácil en México es incitar a la violencia y al odio entre los mexicanos.

Lo verdaderamente difícil es tener la grandeza para encontrar los puntos que nos unen, remarcó la senadora.

"Lo verdaderamente complejo es saber cómo gestionar la tensión permanentemente que viven los diversos segmentos de nuestra población y lograr que caminemos hacia adelante, lograr que estas contradicciones se resuelvan de manera dialéctica, para empujar el destino nacional hacia la grandeza que merecemos", destacó

"La política es un asunto serio, gobernar este país es un asunto serio, no es un vodevil, no es una broma. Requiere de personas de verdad, con consistencia, con experiencia , con madurez, con serenidad, la política requiere que haya la experiencia y ética personal".

A Beatriz Paredes la acompañaron priistas de trayectoria, con los que ha trabajado de cerca en otras ocasiones, ya sea en el partido o en la vida parlamentaria.

Designó como su representante a Mauricio López, ex dirigente del PRI capitalino.

Acudieron al acto Heriberto Galindo, Humberto Lepe, la diputada Blanca Alcalá, el senador Ángel García Yáñez, Fernando Lerdo de Tejada y José Luis Alcántara.

Paredes resaltó la importancia del método que acordaron PAN, PRI y PRD, negociado con las organizaciones sociales.

"Estamos en un momento histórico de la vida democrática de nuestro país. Es un parteaguas que define si el horizonte de nuestra patria será el de evolución democrática o será el de la regresión autoritaria", sostuvo.

"La decisión de las fuerzas políticas, que han signado el desarrollo del sistema de partidos y que fueron antagónicas, de reunirse para construir un frente amplio en defensa de las conquistas democráticas, que lograron transformar un régimen de partido hegemónico en un régimen de normalidad democrática, de unificarse para evitar que haya reformas regresivas, es una decisión que cambia la naturaleza del sistema político mexicano".

Paredes acudirá hasta mañana a las instalaciones del PRI, PAN y PRD para notificar a las dirigencias nacionales su interés por coordinador del Frente Amplio por México.