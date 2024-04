Ley de pensiones: ¿Afores corren riesgo?

La iniciativa del Fondo de Pensiones para el Bienestar del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha causado confusión y temores entre los trabajadores, quienes se preguntan si podrían perder el dinero de su Afore con la reforma que plantea el Gobierno Federal.

El presidente López Obrador abrió la conferencia matutina explicando la reforma propuesta a las Afores mexicanas, indicando cómo las mismas no se expropiarán o quitarán a la población.

"Hay términos que se deben de aclarar, como 'prescribir', porque no se entiende, la cual significa que el que tiene un depósito siempre tendrá el derecho a reclamarlo, no pierde el derecho, sin embargo, ese dinero que no es reclamado debe ser cuidado por el IMSS", comentó Andrés Manuel López Obrador.