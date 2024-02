El futuro de la calificación crediticia depende de un ajuste fiscal adecuado

Ciudad de México.- La calificación crediticia del País podría verse afectada el próximo año si no se realiza un ajuste fiscal en la próxima Administración, a fin de que ya no se transfieran de forma constante recursos a Pemex, advirtió Bank of America (BofA).

"Sí está en riesgo la calificación crediticia de México si no se hace un ajuste fiscal importante el siguiente año y si no se arregla Pemex de una forma que el Gobierno no tenga que estarle pasando dinero como lo ha estado haciendo en los últimos años.

"Sí aumentaría de una forma significativa el riesgo de que las calificadoras el próximo año empezaran a retomar esta tendencia de disminuir la calificación crediticia de México'', aseguró Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá de la institución financiera.

Sin embargo, esto es sólo pasaría si no se toman acciones y BofA estima que la nueva Administración emprenderá las acciones necesarias para controlar el déficit y dejar de "gastar tanto" en Pemex.

"Sería una sorpresa negativa para nosotros y seguramente para las calificadoras si quien llegue, la nueva Presidenta (del País), el nuevo Congreso deciden no hacer un ajuste fiscal y continúan con un déficit fiscal como el de este año, eso sin duda pondría en riesgo la calificación de México.

"Por eso es muy importante que quien llegue tome en cuenta los pronósticos que la misma (Secretaría de ) Hacienda está dejando para que el siguiente año tenga un ajuste importante en finanzas públicas dado el importante déficit'', comentó en una charla con medios titulada "Perspectivas económicas para 2024''.

Dijo que las calificadoras van a observar qué ocurre el próximo año, según la Ley de Responsabilidad Hacendaria.





PIDE TIEMPO A BANXICO

El Banco de México (Banxico) debería esperar a que la inflación baje un poco más y realizar el primer recorte a su tasa de referencia en la segunda mitad de este año, señaló Carlos Capistrán.

"Esperar a que la inflación esté más baja, observar el comportamiento de la Fed (Reserva Federal de Estados Unidos).

"Todo indica que Banxico podría esperar un poco más, es como en términos del deber ser, hay elementos por los que considero que podría esperar un poco más", dijo Capistrán en el mismo evento.

Entre esos elementos se espera que la Fed tarde más en reducir su tasa, luego de una inflación de 3.1 por ciento en enero, dijo.

En México, el último anuncio de política monetaria apunta a que el primer recorte será de 25 puntos base y ocurrirá en marzo.

Actualmente la tasa de referencia de Banxico es de 11.25 por ciento.