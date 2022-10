Fijan para diciembre audiencia de demanda vs TV Azteca en NY

Paul G. Gardephe, juez de la Corte para el Distrito Sur de Nueva York, fijó la fecha mencionada para la audiencia preliminar, en la demanda contra la televisora mexicana que, con intereses y otros costos, asciende a 488.6 millones de dólares.

Esto prácticamente garantiza que el litigio se extenderá durante 2023, pero también da tiempo a negociaciones entre las partes.

The Bank of New York Mellon, que representa a los tenedores de la deuda, presentó originalmente esta demanda a finales de agosto, ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, que había fijado la primera audiencia para el 11 de octubre.

El 23 de septiembre, abogados de TV Azteca transfirieron el caso a la corte federal, que también es competente para tramitarlo, tanto por el monto involucrado, como porque la gran mayoría de los 57 demandados son filiales con domicilio en México y otros países.

Los demandantes exigen juicio sumario porque no hay ningún hecho en disputa, ya que TV Azteca ha incumplido los pagos semestrales de interés de 8.25 por ciento anual desde febrero de 2021, lo que llevó al vencimiento anticipado de toda la deuda.

También fueron demandadas 57 filiales

Además de TV Azteca SAB, también fueron demandadas 57 filiales, pues son garantes de la deuda emitida en 2017. Solo dos de estas filiales tienen su sede en Estados Unidos: Azteca International Corporation y Stations Group, LLC, ambas con domicilios en Delaware y California.

Otras subsidiarias incluidas en la demanda tienen su sede en países como Guatemala, Honduras, Perú y España, mientras que quince desaparecieron recientemente, al fusionarse en TV Azteca SAB o en Azteca International Corporation.

Algunas demandadas, como el club de futbol Rojinegros del Atlas, ya fueron vendidas, pero otro equipo de la Liga MX mencionado en el litigio, el Mazatlán FC, sigue siendo propiedad de Azteca.

Dos de los despachos de abogados mas importantes de Nueva York se enfrentarán en este caso. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison lleva a TV Azteca, mientras que Akin Gump Strauss Hauer & Feld representa a los acreedores.