NIP contra robo de identidad en Afores, en vigor en 2024

CIUDAD DE MÉXICO

El representante del organismo explicó que la creación de dicho NIP emana de una disposición que emitió la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) con el objetivo de evitar la usurpación de identidad, malas prácticas y engaños en el Sistema.

Su principal función es autentificar a los trabajadores para que éstos puedan firmar electrónicamente trámites y servicios de su cuenta individual expresando su voluntad, de acuerdo con lo emidito por el regulador.

La entrada en vigor de este nuevo NIP será en 2024 y les será requerido a todos los trabajadores que quieran hacer movimientos por desempleo o traspaso de Afore de una manera digital, con las aplicaciones móviles, pero será opcional para los trámites que se hagan de manera presencial, explicó Valle Pereña.

"Creo que donde ha habido casos de riesgo de fraude es más cuando fallece el titular y es un tema de los beneficiarios donde el fraude puede venir de abogados, notarios, en el extremo jueces que dicen 'esta persona tenía un concubino o una concubina y aquí está el acta de matrimonio', o 'se casó otra vez y aquí está' y entonces el fraude viene porque inventan una relación que no existía entre el que se murió o la que se murió y otra persona para tratar de obtener el dinero que hay en la cuenta faltando el titular.

"Lo que no queremos, lo que no quiere la autoridad particularmente en el tema del retiro o en un traspaso, es que nos vayan a meter un gol, es un sistema que lo que no queremos es que se cuestione o que la gente deje de confiar en el Sistema, no tenemos ningún caso documentado pero es como todo, siempre hay alguien que busca, ve una oportunidad y trata de jugar hasta encontrarle un huequito (para cometer algún delito)", expuso.

Las disposiciones de la Consar inscriben que es necesario generar un mecanismo de autenticación integrado por el NIP, firma biométrica y resto de elementos digitales almacenados en medios electrónicos que produzca los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.

"Ante esta necesidad se crea la Firma Electrónica SAR, cuya finalidad es mitigar fraudes, usurpación de identidad y malas prácticas generando seguridad en las solicitudes de los trabajadores que son proporcionados por las Administradoras de forma presencial o remota y que funge como medio de autenticación y manifestación de la voluntad exclusiva en los Sistemas de Ahorro para el Retiro", indicó la autoridad.

El NIP será almacenado en la Base de Datos Nacional del SAR.

Descartan nuevo pico en retiros por desempleo de Afores

Será difícil que hacia delante los retiros por desempleo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) vuelvan a tener un pico de incremento como el que se observó durante y después de la pandemia por Covid-19.

Las condiciones actuales de la economía y el dinamismo que está habiendo en la creación de empleos permiten descartar una preocupación porque los retiros por desempleo vuelvan a acelerarse, indicó Afore Coppel, Administradora que concentra 25 por ciento del total de cuentas registradas en el sistema.

"El año pasado, alrededor de la pandemia, sí se vio un incremento muy importante en los retiros por desempleo y era natural, nunca ha habido en la historia moderna de México una etapa en donde tanta gente se quede aunque fuera temporalmente sin empleo. Pero si vemos un poco la dinámica de la economía no tenemos hoy la preocupación de que esto (los retiros) sea algo que vaya a incrementarse otra vez.

"Por el dinamismo que tiene la economía y la creación del empleo vemos que esto es algo que lo único que va hacer es acelerarse, no vemos una razón hoy (para una situación similar a la de la pandemia)", dijo Valle Pereña.

En el periodo de enero a agosto de 2023 se registraron un millón 126 mil retiros por desempleo en las Afores, lo cual es inferior al registro que se tuvo en el mismo periodo de 2020, en plena pandemia de Covid-19, y los años posteriores.

En enero-agosto de 2020 se acumularon un millón 175 mil retiros por desempleo, en el mismo lapso de 2021 la cifra fue un millón 295 mil y en el mismo periodo de 2022 la cantidad de un millón 268 mil retiros, de acuerdo con cifras de la Consar.

"Los datos de enero-agosto de este año están debajo de enero-agosto del 2020, puede seguir siendo un número alto, pero no vemos una tendencia creciente hoy en ese tema", abundó el directivo.

Es importante que las personas que hicieron retiros por desempleo regresen el dinero a su Afore en cuanto recuperen su empleabilidad o sus ingresos para que no se vean afectados con la pérdida de semanas de cotización de cara a su pensión.