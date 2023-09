Minimiza Sader impacto de desabasto de limón por extorsiones

CIUDAD DE MÉXICO

El funcionario expresó que no hay un escenario para enfrentar desabasto o aumentos de precios debido al aumento de producción respecto al año pasado.

"Tuve la oportunidad de hablar con el Gobernador de Michoacán, en el tema particularmente de lo de Apatzingán, en los críticos, hay un incremento en la producción.

"No se ha limitado la productividad, esto es un tema coyuntural, no tiene que ver y no está impactando en la disponibilidad del producto a nivel nacional, de modo que esperamos que esto rápidamente se resuelva", dijo cuestionado sobre las extorsiones denunciadas por agricultores de Michoacán.

Y es que, pese a los aumentos reportados en el precio del limón para el consumidor final de hasta 30 por ciento, el Secretario Villalobos insistió en que el efecto no es por la producción sino por un "problema local".

"Desde el punto de vista de la producción no hay una disminución, este es un tema que está siendo relacionado específicamente con un problema local, pero no está afectando la producción y no debería estar afectando el precio", consideró el titular de la Sader.



Anticipan mayor presupuesto

A unos días de la presentación del Proyecto de Presupuesto Económico para el próximo año, el titular de la Sader estimó que los recursos para la dependencia deberían ser mayores para alcanzar las metas de temas como la entrega de Fertilizantes y Producción para el Bienestar.

"Vamos a ver cómo viene el Presupuesto, la verdad es que el presupuesto de este año se incrementó sustancialmente, un 26 por ciento en relación con el año pasado y anticipamos mantener nuestros programas, porque es el cierre del Gobierno.

"Yo anticipo no una reducción, sino idealmente un incremento al presupuesto", dijo Villalobos.

Cabe recordar que esta semana Víctor Suárez, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, adelantó que al ser un compromiso, el próximo año el Programa de Producción para el Bienestar continuará, con un presupuesto ya aprobado de 16 mil 255.21 millones de pesos, que serán anunciados el próximo 8 de septiembre.