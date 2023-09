Yo apoyo a Marcelo, dice Xóchitl

CIUDAD DE MÉXICO

Virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Gálvez consideró que Morena debía "escuchar" a Marcelo.

"Es justo que lo escuchen", dijo en una breve entrevista. "Yo apoyo a Marcelo", expresó, y luego recordó que había previsto que Claudia Sheinbaum sería la "corcholata" que postule Morena.

Cuando se le preguntó si la división a Morena le convenía al Frente Amplio, Xóchitl dijo que ella se ocupará de conseguir prosélitos.

"A mí no me conviene: yo voy a ir por los míos. Yo voy a ir a la calle, a donde tengo que llegar. No estoy pensando en quién se fractura, en quien se divide", dijo. "Yo sólo vi que Marcelo dijo que hay que reponer el proceso y por eso le eché una porra".