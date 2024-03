Demandan ex directivos de Twitter a Elon Musk por 128 mdd

NUEVA YORK, Estados Unidos.-Cuatro ex altos directivos de Twitter, incluido el ex director ejecutivo Parag Agrawal, demandaron a Elon Musk por más de 128 millones de dólares por concepto de indemnización, informó el lunes el Wall Street Journal.

Los otros demandantes son Ned Segal, ex director financiero de Twitter; Vijaya Gadde, su ex directora jurídica; y Sean Edgett, su ex asesor general, según el informe.

En su demanda, los abogados de los ex ejecutivos de Twitter dicen que después de que Musk se respaldara en un acuerdo para comprar Twitter, ahora X Corp, por 44 mil millones de dólares, se vengó personalmente de estos ejecutivos y trató de recuperar algunos de sus gastos mediante "Negarse repetidamente a cumplir otros compromisos contractuales claros".

"Musk no paga sus cuentas, cree que las reglas no se aplican a él y usa su riqueza y poder para pisotear a cualquiera que no esté de acuerdo con él", dice la denuncia.

La denuncia también alude a los comentarios que Musk hizo a su biógrafo oficial, Walter Isaacson, de que "cazaría a cada uno de los ejecutivos y directores de Twitter 'hasta el día de su muerte'".

Los abogados de los ex ejecutivos de Twitter argumentan: "Estas declaraciones no fueron simples desvaríos de un multimillonario egocéntrico rodeado de facilitadores que no estaban dispuestos a confrontarlo con las consecuencias legales de sus propias decisiones.

Musk se jactó ante Isaacson específicamente de cómo planeaba estafar a los ejecutivos de Twitter con sus indemnizaciones por despido para ahorrarse 200 millones de dólares.

La demanda se presentó en el Distrito Norte de California y surge tras la noticia de que las conversaciones para llegar a un acuerdo entre X Corp y ex gerentes de Twitter fracasaron en un caso donde están en disputa 500 millones de dólares en indemnizaciones impagas a ex gerentes e ingenieros de Twitter.

Los representantes de X y Elon Musk no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Con información de CNBC