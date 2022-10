Cuestiona CNH alcanzar la meta petrolera en 2024

Además, la comisionada dijo que la tendencia de producción, aún en el mejor escenario, se ubica por debajo del objetivo establecido en la política energética actual.

"En cuanto a gas hay un poquito de mayor perspectiva, sobre todo por los yacimientos que se han vendido encontrando y en la parte de condensados desde luego hay un pequeño crecimiento por los yacimientos que se han encontrado", puntualizó la comisionada durante su ponencia en el Congreso Conjunto de Asociaciones de Energía.

Según los datos de la misma CNH, en el escenario alto, es decir el más optimista en cuanto a la producción, se contempla que los 2 millones de barriles diarios se alcancen en 2026; para 2024 la producción se estima en un millón 789 mil barriles diarios

Mientras que para el escenario bajo se contemplan un millón 650 mil barriles diarios para 2024 y en el horizonte del regulador, con datos hasta 2028, ni siquiera se rebasan los 2 millones de barriles.

"No podemos hablar de un futuro en hidrocarburos en México si no vemos el presente y un poco del pasado. La cadena de valor de los hidrocarburos no se da de la noche a la mañana, no es de que perforemos un pozo y al día siguiente ya tengamos producción y que todo sea maravilloso, se tiene que esperar un tiempo para cumplir el ciclo de exploración hasta tener el primer barril.