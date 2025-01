Blue Monday: canciones para superar el día más triste del año

Por: El Universal

Enero 19, 2025 - 10:02 p.m.

Es enero y con él llega el día más triste del año, conocido como el "Blue monday". Este término, acuñado en 2005 por el psicólogo Cliff Arnall, señala al tercer lunes del año como un día particularmente desalentador.

De acuerdo con el británico, esta expresión hace referencia a un conjunto de variables que influyen en el carácter y en el estado anímico de las personas, entre las que destacan: las deudas navideñas, el clima, los propósitos incumplidos y la baja motivación; y aunque la comunidad científica ha rechazado esta teoría, la sociedad ya ha adoptado este término.

Para tratar de pasar este día, hay muchísimas recomendaciones, desde rituales hasta lugares para sentirte mejor; sin embargo, no hay mejor manera de enfrentarte a la tristeza que con música. Por lo que aquí te compartimos algunas canciones que te subirán el ánimo.

Si lo que necesitas es un empujón de optimismo, temas alegres y movidos como "Shake it off" de Taylor Swift, "Can't stop the feeling" de Justin Timberlake o "Happy" de Pharrell Williams, tema que; incluso, fue nombrado el más feliz del mundo.

Por otro lado, si el ánimo melancólico del día te invita a reflexionar, conecta con melodías como "Holocene" de Bon Iver o "Yellow" de Coldplay. Estas piezas, con sus letras introspectivas y sonidos envolventes, ofrecen un refugio emocional perfecto para reconectar.

En caso de necesitar un poco más de energía ritmos como "Wake me up" de Avicii, "Levitating" de Dua Lipa y "Uptown funk" de Mark Ronson y Bruno Mars son canciones que invitan al movimiento y contagian vitalidad.

Pero, si prefieres los sonidos latinos, temas como "Vivir mi vida" de Marc Anthony o "La Gozadera" de Gente de Zona son la opción. Finalmente, nunca está de más recurrir a clásicos que nos recuerdan que podemos superar cualquier desafío, "Don´t stop me now" de Queen, "Im still standing" de Elton John y "The eye of the tiger" de Survivor son himnos ideales.

¿Por qué recurrir a la música?

Desde siempre, la música ha servido a los seres humanos como una forma de expresión. Varios artistas han asegurado que utilizan sus letras o melodías como manera de terapia, para transmitir sus emociones o ayudarse a superar algunos de los momentos más complicados de sus vidas.

Esta científicamente comprobado que la música puede cambiar el estado de ánimo de las personas, ya que activa el sistema límbico, el cual se encarga de procesar las emociones. Según distintos estudios, la música puede reducir los niveles de estrés, fortalecer el sistema inmunológico, estimular la liberación de dopamina (la hormona de la felicidad), crear felicidad y relajación, y hasta aumentar la autoestima y la confianza en uno mismo.

Por eso escuchar a tu artista favorito, ir a un concierto o bailar los éxitos del momento pueden regalarte momentos de gran alegría y se sienten como días dignos de recordar.