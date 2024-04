¿Qué pasará con TikTok si se prohíbe en Estados Unidos?

Este miércoles por la mañana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una nueva ley que prevé el veto de TikTok del país del norte en caso de que la plataforma no sea vendida a empresarios estadounidenses y corte sus lazos con China.

Para ello, ByteDance tiene entre nueve meses y un año para vender la plataforma. De lo contrario quedará prohibida en Estados Unidos.

Esta no es la primera vez que se intenta vetar a la plataforma del país del norte, pues anteriormente Donald Trump ya lo había intentado sin éxito. En ese tiempo empresas como Oracle e incluso Walmart se postularon como candidatos para realizar la compra.

Ante una falta de seguimiento en el caso, la compra no se realizó y TikTok siguió presente en Estados Unidos. Sin embargo, hace unos meses Biden y el Congreso de Estados Unidos retomaron el posible veto de la plataforma.

Ahora es casi un hecho que ByteDance tiene que hacer algo para mantener a la plataforma en el país con el que cuenta con alrededor de 150 millones de usuarios, de acuerdo con Statista.

¿Por qué quieren prohíbir TikTok en Estados Unidos?

La respuesta es que los mandatarios de Estados Unidos temen que la plataforma este acumulando información importante de los usuarios estadounidenses y esta llegue a manos del gobierno de China, país donde nació TikTok.

Para asegurar que el país asiático no realice ninguna acción en contra de Estados Unidos con la información acumulada, el presidente Biden junto con el Congreso crearon una ley que prohíbe el uso de TikTok en el país —a menos que se venda a empresarios estadounidenses—.

Por su parte, TikTok ha negado que el gobierno de China pueda obtener información de los usuarios mediante la plataforma e incluso han señalado que esto forma parte de una acción que atenta contra la libertad de expresión de los usuarios. Personajes como Elon Musk, también lo han visto así.

¿Y si prohíben TikTok en Estados Unidos?

Por el momento no está claro qué pasará. Aunque la ley firmada por Biden establece: se vende o se prohíbe, así de simple. Por lo que las tiendas de aplicaciones tendrían que eliminarlas de sus catálogos, además que ya no habría actualizaciones de la plataforma y no se podría descargar en celulares

Dicha prohibición solo afectaría a Estados Unidos ya que de manera global la plataforma seguiría presente.

Ahora, es importante esperar a ver si TikTok realiza una impugnación —la cual podría llegar si ByteDance se sostiene del argumento que señala que la prohibición atenta a la libertad de expresión—.

Y en caso de que la impugnación avance, todo el conflicto podría llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

¿Qué pasará con TikTok si venden la plataforma?

En caso de que ByteDance decida vender TikTok —un panorama que por el momento no se ve viable— la interfaz de la plataforma cambiaría por completo y, al menos en Estados Unidos, ya no sería como lo conocemos.

Los nuevos dueños tendrían que cambiar todo, brindar nuevas actualizaciones, nuevas funciones y básicamente no sería la misma plataforma a la que estamos acostumbrados a usar.