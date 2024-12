Astro Bot: El Héroe de PlayStation

Por: Agencia Reforma

Diciembre 25, 2024 - 05:30 p.m.

No queda duda de que PlayStation atraviesa por uno de sus momentos de mayor producción, aunque con algunos matices. Entre los tragos amargos se encuentra el desastre de Concord, el videojuego de disparos en primera persona que no superó los 14 días de vida; la llegada de PS Portal, que no ofrece mucho; y el escandaloso precio del PS5 Pro del cual hablamos a detalle en esta revista.

Por el lado del gaming, este año superó a Xbox en exclusivas con joyas como Helldivers 2, Final Fantasy VII Rebirth, Rise of the Ronin, Stelllar Blade, Black Myth: Wukong, The Last of Us II Remastered y Astrobot. De éstos, te contaremos sobre el último, el cual recibió siete nominaciones en The Game Awards 2024, los Óscar de los videojuegos.

Esta pieza considerada como la mejor obra del año, la de mejor dirección, mejor dirección artística y diseño de audio, nos dejó bastante sorprendidos, porque demuestra que un juego exitoso no se requiere un ambicioso proyecto, ni despilfarrar el dinero en campañas de marketing, influencers, videos musicales, colaboraciones con famosos. Sí, te hablamos a ti Microsoft-Activision.

Team Asobi, los autores de Astro Bot, fueron a lo simple: un juego de plataformas con mecánicas variadas, diseño de niveles plagados de desafíos, mucho color, movimiento y ternura, elementos que no pueden ocultar de su inspiración directa, Nintendo. Incluso hay un nivel donde tienes que vencer a un terrible gorila; guiño ahí con Donkey Kong.

SALVANDO LA CONSOLA PLAYSTATION

¿Qué pasaría si mezclamos la torpeza y camaradería de Atlas y P-Body del videojuego de Portal 2 con el encanto de la robot Eva de la película Wall-E, además metemos unos toques de aventura espacial y mezclamos con el género de plataformas? El resultado es Astro Bot, un juego que pasó de ser una demo técnica con Astro's Playroom, preinstalado en el PS5 de 2020, a un juego en toda su extensión.

Resulta que Astro Bot, el personaje principal identificado con una capa azul, es el capitán de la PS5, una nave con forma de la consola que viaja por el espacio en compañía de sus pasajeros y tripulación. Todo es fiesta y diversión, hasta que de la nada, un alienígena se les atraviesa por el camino y los ataca para robarles el núcleo de energía de la nave.

En ese momento, el navío estalla expulsando por el espacio a los 300 bots que viajaban con el capitán, luego se desploma hacia un planeta desértico donde empiezas desde cero. Así, inicia la aventura de este héroe que tiene por objetivo recuperar a sus bots con ayuda de un vehículo con forma del control DualSense que te ayuda a explorar por los alrededores de la exosfera del lugar donde chocaste.

Para ganar, tienes que avanzar por las nebulosas que rodean al lugar de aterrizaje, son cinco y cada una cuenta con un jefe final; con el fin de no llenarte de spoilers, te contaremos nuestra experiencia con la primera parada: Nebulosa Gorilosa, la cual nos tomó aproximadamente unas 3 horas en completar.

En la nebula encontramos nueve subniveles, de los cuales tres ofrecen minijuegos, uno que tiene una configuración de bonus y el resto marca el avance de la campaña. Notamos que la dificultad se incrementa a medida que recorres lo niveles, tal como ocurre en el primer Crash Bandicoot de PS1, juego que no incluía un selector de dificultad, sino un sistema de desafíos progresivos.

De hecho, mucha de la experiencia de juego remite a los primeros Crash Bandicoot, con saltos y giros para acabar con los oponentes, recolectar la mayor cantidad de monedas y no perder de vista cada rincón para ir a zonas ocultas del mapa y encontrar a tus bots. El avance es muy entretenido porque todo elemento con el que interactúas se siente vivo.

En algunos niveles, tienes acceso a poderes que te vuelven más ágil en los recorridos. En nuestro juego pudimos alzarnos por los aires con una especie de mochila-globo, o tener un boost de velocidad con un perrito robot que se adhiere a tu espalda.

A medida que incrementas el número de bots rescatados, la zona de aterrizaje cambiará a un lugar más ordenado. Aquí puedes cambiar las monedas que vas recolectando para añadirle elementos estéticos a los bots con apariencia de los personajes de otras sagas como Kratos, Ratchet & Clank o Aloy.

No imagino la ansiedad y satisfacción que les dará a los completistas cazar todos los robotcitos. Esta gratificación es lo que hace a los videojuegos ser videojuegos. Me pasó. En ocasiones, durante el trabajo, me asaltaban los pensamientos de que me faltó indagar más en los mapas para rescatar a dos o tres amigos bots.

Entre las cosas geniales que hace Astro Bot es aprovechar al máximo el DualSense; en un nivel tienes que volar con tu pequeño vehículo con forma del control y sortear varios obstáculos, o bien, experimentar la retroalimentación háptica en los gatillos cuando usas unos guantes de box estirables, sientes esa resistencia que ponen al momento de extenderse. Es simplemente genial.

La diversidad en la jugabilidad hace que el título sea menos monótono, lo único que no nos agradó es que dura muy poco la historia; si apuras el paso, en no más de 15 horas terminas la aventura. Después de que acabas, tienes un dejo en la boca de que quieres más, un café que te ayude a digerir la tremenda obra de PlayStation.

¿Vale la pena? Totalmente. Visuales, mecánicas entretenidas, humor, ternura, emoción, acción, homenajes a los personajes de las sagas de PlayStation, batallas espectaculares con jefes, son parte del menú que tienes en este juegazo, nominado en varias categorías por The Game Awards 2024.