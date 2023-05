Temen que ley frene a ciencia

Entre otros daños, la LHCTI, que rebasa las 100 páginas y cuyo dictamen comprende mil 008 cuartillas, indica que las universidades privadas quedan fuera de los apoyos federales y sólo se incentivarán proyectos "prioritarios" del Gobierno.

DETIENE AVANCES

Una investigadora de la UANL que pidió omitir su nombre calificó la nueva Ley como un freno que generará impactos negativos para la ciencia en México.

"Ya hay investigaciones interrumpidas: desde que inició el sexenio hay muchos proyectos ya formalizados al interior de las instituciones que no han recibido recurso del Conacyt", dijo.

"Esto ha frenado tremendamente el avance de la ciencia y la formación de recurso humano, ya que en estos proyectos se incorporan estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Muchos estudiantes ya no cuentan con esas oportunidades".

Lo mismo piensa Diana Espino, directora del Laboratorio de Transformación Jurídica y Gobernanza de la U-ERRE: excluir a las universidades privadas del financiamiento público no sólo es discriminatorio, sino que desincentivará las investigaciones.

Las universidades privadas en México, dice, tiene alrededor de mil 500 investigadores.

"Ya nos habíamos hecho a la idea, desde hace dos años no llegan recursos", comenta. "Quedan presentar los proyectos a través de universidades públicas, aunque nosotros hayamos diseñado los proyectos, o buscar fondos internacionales".

La investigadora de la UANL cuestionó que no se tomó en cuenta a la comunidad de investigadores del País.

El actual Gobierno federal, añadió, no entiende que la creatividad es la madre del desarrollo de cualquier nación y con este tipo de iniciativas el País no avanzará en conocimiento ni innovación.

PROYECTOS AL GUSTO DEL ESTADO

Una de las mayores afectaciones que traerá la nueva Ley es que establece una agenda de investigación que limitará el desarrollo científico de ciertas áreas, señaló una investigadora de una universidad pública.

Esta legislación indica que se dará prioridad a ejes estratégicos y, aunque no se limitará la libertad para investigar, el apoyo estará limitado a los temas que el Estado considere que son importantes.

"Si bien habrá libertad de hacer investigación, no va a haber apoyo para todo tipo, va a haber 'prioridades'", apuntó.

"El problema es que no podemos hacer investigación sin recursos".

Espino, de la U-ERRE, afirma que migración o educación intercultural no podrán ser trabajados en instituciones privadas.

"Lo que plantea la nueva ley son apoyo a investigaciones que priorizan los problemas nacionales y ciencias aplicadas, pero esto desincentiva las ciencias básicas, y no se pueden hacer proyectos de ciencias aplicadas sin ciencias básicas".

Otra problemática, señala por su lado la investigadora de la universidad pública, es que la Ley señala que las patentes y el desarrollo tecnológico que se generen con recursos públicos pasarán a ser parte del Estado.

"Si nosotros como investigadores decimos: 'No quiero que Conacyt se quede con una parte de lo que voy a generar como propiedad intelectual', entonces no voy a recibir apoyos", apunta.

"Tengo que estar de acuerdo en que Conacyt va a tener una proporción de los derechos de la propiedad intelectual".

La reforma propone la eliminación de fideicomisos con el argumento de evitar desvíos multimillonarios, como el Conacyt ha acusado que se realizaron en administraciones pasadas.

Sin embargo, destacó la investigadora, esto también traerá afectaciones al desarrollo científico.

"No todos los proyectos del sector privado fueron negativos. Las mismas universidades tenían convenios con el sector privado y fueron productivos", señaló.

"Todos estos investigadores que tienen un vínculo más estrecho con el sector privado y tenían la opción de hacer esos desarrollos tecnológicos, ellos sí se van a ver afectados".

ADIÓS A LAS BECAS

Hay estudiantes de posgrado en el Tec de Monterrey que no continuarán con sus estudios debido a la nueva Ley, advierte Pablo, profesor investigador de esta institución.

"Muchos chicos vienen de instituciones públicas y su único 'pecado' es querer estudiar en una institución privada", cuenta.

"Mi preocupación no es sólo el financiamiento de mis proyectos de investigación, que sí me preocupa, sino que tengo alumnos de maestría o doctorado que están aplicando ahorita para becas de sostenimiento (de Conacyt) y están en la incertidumbre de saber si se los van a dar o no. Eso sí está bastante grave".

LA NUEVA LEY, EN CORTO