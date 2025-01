Desafíos y beneficios de las herramientas de escritura

Por: Agencia Reforma

Enero 01, 2025 - 06:30 p.m.

A medida que más estudiantes emplean herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa para realizar sus trabajos académicos, como ChatGPT, Copilot y Gemini, el profesorado no se queda atrás, pues cada vez más docentes hacen uso de la tecnología para promover la integridad académica.

De acuerdo con el reporte "Time for Class 2023", realizado por la consultora Tyton Partners, el 72 por ciento de los maestros encuestados en Estados Unidos nunca había empleado alguna herramienta para verificar si se trataba de un escrito original o realizado con IA. Un año después, en el informe "Time for Class 2024", la cifra de docentes que no las había ocupado disminuyó a la mitad.

A decir del 34 por ciento de los instructores consultados para el reporte de este año, su carga de trabajo aumentó debido a la incursión de la IA. La principal tarea que surgió es monitorear la integridad académica y hacer cumplir las políticas al respecto. Rediseñar evaluaciones para contrarrestar el uso de la IA, así como rediseñarlas para incorporar el empleo de IA son otras actividades que reportaron.

"Profesores ya están experimentando con el uso de estas herramientas de escritura en la clase. Le piden a estudiantes 'genera un texto apoyándote de estas herramientas y muéstrame el proceso de cómo lo mejoraste'", ejemplifica María Belén Correa, directora regional para América Latina y el Caribe de Turnitin.

A través del producto Originality, la empresa de tecnología educativa busca fomentar que más profesores puedan detectar qué porcentaje de un documento en inglés o en español probablemente se generó con IA.

Emplear IA al crear un trabajo académico no implica necesariamente socavar la integridad académica, recalca Correa, pues su uso llega a estar permitido e incluso es incentivado en ciertas tareas, como realizar resúmenes.

ENFOQUE ÉTICO

A juicio de Correa, usar IA generativa causó recelo en un inicio, pero con el paso del tiempo tanto las casas de estudio como el mercado laboral se abrieron a aprovecharla de forma responsable.

"El mundo laboral está requiriendo que los profesionales sepan sacarle provecho al uso de estas he rramientas y utilizarlas de forma ética y responsable", sostiene Correa.

De acuerdo con la directiva, es importante que los profesores puedan vigilar este proceso y que exista transparencia para declarar cómo se utilizó la IA generativa, pues una manera de desarrollar el pensamiento crítico es escribir textos originales porque requiere contrastar fuentes e ideas.

"Un estudiante que luego va al mundo laboral, sabe escribir, desarrollar ideas originales y apoyarse en este tipo de herramientas (...) es la persona que se va a poder distinguir y asegurar que no sea reemplazado por este tipo de nuevas tecnologías", considera Correa.

¿Cómo detectarla?

Herramientas permiten identificar escritos realizados con IA; por ejemplo:

Originality

tinyurl.com/mryxet4e

QuillBot

tinyurl.com/brsjrhrz

Smodin

tinyurl.com/4ka2vxkp