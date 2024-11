Apple presenta nueva línea de MacBook Pro

Apple presentó su nueva línea de MacBook Pro, impulsada por los nuevos chips M4, M4 Pro y M4 Max, que prometen ejecutar tareas de Inteligencia Artificial Generativa (IA Gen) de manera local y eficientar labores complejas en investigación, como el modelado de datos, y la renderización 3D.

La MacBook Pro tendrá dos modelos en cuanto a tamaño, uno de 14 y otro de 16 pulgadas. Las versiones base de 14 pulgadas incluyen el procesador M4 que posee un CPU de 10 núcleos (cuatro de rendimiento y seis de eficiencia) y una tarjeta gráfica (GPU) de 10 núcleos, capaz de gestionar tareas de edición de fotos, renderización y procesamiento de video con rapidez, según Apple.

La memoria unificada o RAM puede ser de 16 GB hasta los 32 GB e incorpora tres puertos Thunderbolt 4.

La compañía asegura que esta versión es hasta 1.8 veces más rápida que su las laptops con chip M1, en tareas de edición, y hasta 3.4 veces más rápida en procesos complejos como el renderizado de gráficos en el software Blender.

Para usuarios que requieren aún más potencia, Apple lanzó modelos de 14 y 16 pulgadas con el chip M4 Pro, diseñado para soportar trabajos avanzados en ingeniería, modelado de datos, e investigación.

Este procesador de 14 núcleos (10 de rendimiento y 4 de eficiencia) y GPU de 20 núcleos, multiplica por tres la velocidad de los modelos con M1 Pro y alcanza un 75 por ciento en el ancho de banda de memoria, superior al de la generación anterior, presumió la empresa de Cupertino.

Esto permitirá, teóricamente, acelerar tareas complejas como mapeo geográfico, ingeniería estructural y modelado de datos.

Por ejemplo, la secuenciación de bases de ADN en el programa Oxford Nanopore MinKNOW, empleado para secuenciar el virus SARS-CoV-2, causante de Covid-19, son hasta 23.8 veces más rápidas en comparación con la MacBook Pro de 16 pulgadas con Core i9 y hasta 1.8 veces más rápidas en comparación con la MacBook Pro de 16 pulgadas con chip M1 Pro, agregó la empresa.

No obstante, el verdadero portento de la serie es la MacBook Pro equipada con el chip M4 Max, ideal para proyectos de ciencia de datos, efectos visuales y composiciones musicales, acorde con la marca.

Este modelo ofrece un CPU de hasta 16 núcleos, una GPU de 40 núcleos y soporta hasta 128 GB de memoria RAM unificada, junto con un ancho de banda que supera el medio terabyte por segundo, según los datos de Apple.

Este equipo promete mucho, al grado de gestionar modelos de lenguaje grande (LLM) y otros algoritmos avanzados de Inteligencia Artificial en entornos de escritorio, gracias a un rendimiento de hasta 3.5 veces mayor que el M1 Max en renderización 3D y otras tareas creativas.

En esta bestia, según la compañía, la renderización de escenas en Maxon Redshift, motor de renderizado 3D usado para crear efectos visuales para producciones de cine como "Godzilla x Kong: The New Empire" y "The Watchers", es hasta 7.8 veces más rápida en comparación con la MacBook Pro de 16 pulgadas con Core i9 y hasta 3.5 veces más rápida en comparación con la MacBook Pro de 16 pulgadas con chip M1 Max.

La línea cuenta con la pantalla Liquid Retina XDR con una tecnología nanotexturizada que reduce el reflejo, y una cámara Center Stage de 12 megapíxeles para videollamadas.

Precio y disponibilidad

La preventa en México de la nueva serie MacBook Pro inicia el 5 de noviembre. Todos los modelos están disponibles en negro espacial y plata

Costos de MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas en México.

MacBook Pro de 14 pulgadas.

MacBook Pro con chip M4 desde 38 mil pesos.

MacBook Pro con chip M4 Pro desde 48 mil pesos.

MacBook Pro con chip M4 Max desde 78 mil pesos.

MacBook Pro de 16 pulgadas.

MacBook Pro con chip M4 Pro a partir de 60 mil pesos.

MacBook Pro con chip M4 Max a partir de 85 mil pesos.