TikTok lanza botón de 'no me gusta' en comentarios

A través de su cuenta en Twitter, la popular plataforma de videos cortos presentó esta función para que los usuarios identifiquen los comentarios que consideren irrelevantes o inapropiados.

"Nuestra principal prioridad con esta característica es crear una mejor experiencia para nuestra comunidad. Con esto en mente, no se mostrará el número total de 'no me gusta' que tiene un comentario y las personas pueden retirar sus comentarios tocando nuevamente cuando lo deseen", agregó.