Lagartijas del bosque se transforman genéticamente para sobrevivir a la vida en la ciudad

"Estamos observando la evolución a medida que se desarrolla", dijo Kristin Winchell, profesora de biología en la Universidad de Nueva York y autora principal del estudio publicado el lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences.

A medida que la urbanización se intensifica en todo el mundo, es importante comprender cómo se adaptan los organismos y cómo los humanos pueden diseñar ciudades de manera que apoyen a todas las especies, dijo Winchell.

El estudio analizó 96 lagartos Anolis cristatellus, comparando la composición genética de los habitantes de los bosques con los que viven en la capital de Puerto Rico, San Juan, así como en la ciudad norteña de Arecibo y la ciudad occidental de Mayagüez. Los científicos encontraron que 33 genes dentro del genoma del lagarto se asociaron repetidamente con la urbanización.

"¡Difícilmente puedes acercarte a una pistola humeante!" dijo Wouter Halfwerk, ecólogo evolutivo y profesor de la Universidad Vrije de Ámsterdam que no participó en el estudio.

Dijo que estaba impresionado de que los científicos pudieran detectar una firma genómica de adaptación tan clara: "El objetivo final dentro del campo de la evolución adaptativa urbana es encontrar evidencia de rasgos hereditarios y su arquitectura genómica".

Winchell dijo que las diferencias físicas de los lagartos parecían reflejarse a nivel genómico.

"Si las poblaciones urbanas están evolucionando con cambios físicos y genómicos paralelos, incluso podemos predecir cómo responderán las poblaciones a la urbanización simplemente observando los marcadores genéticos", dijo.

Los cambios en estos lagartos, cuya esperanza de vida es de aproximadamente 7 años, pueden ocurrir muy rápidamente, dentro de 30 a 80 generaciones, lo que les permite escapar de los depredadores y sobrevivir en áreas urbanas, agregó Winchell.

Las extremidades más grandes, por ejemplo, les permiten correr más rápido a través de un estacionamiento caluroso, y las escamas especiales les permiten agarrarse a superficies mucho más lisas que los árboles.

"No pueden clavar sus garras en él. ... (O) ardilla alrededor de la parte trasera ", señaló.

Los científicos persiguieron a docenas de lagartijas para su estudio, atrapándolas con las manos o usando cañas de pescar con un pequeño lazo para engancharlas.

"Se necesita algo de práctica", dijo Winchell.

En ocasiones, tenían que pedir permiso para atrapar lagartijas en las casas de las personas.

Entre los hallazgos favoritos de Winchell se encontraba un raro lagarto albino. También encontró uno de 20 centímetros (8 pulgadas), bastante grande para la especie, al que apodó "Godzilla".

El estudio se centró en los lagartos machos adultos, por lo que no está claro si las hembras están cambiando de la misma manera o al mismo ritmo que los machos, y en qué momento de la vida de un lagarto se producen los cambios.

Halfwerk, cuya propia investigación mostró cómo una especie de rana cambió su llamada de apareamiento en áreas urbanas, dijo que los científicos deberían buscar a continuación posibles limitaciones en la respuesta evolutiva y cómo la morfología se relaciona con el comportamiento de apareamiento.

"En última instancia, para sacar provecho de los rasgos adaptativos para la supervivencia, deben conducir a una mayor reproducción", dijo.