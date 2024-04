Lista de países en los que TikTok pagará por ver videos

CIUDAD DE MÉXICO.- La aplicación de ByteDance, TikTok, ha lanzado en cuatro países su nueva versión TikTok Lite, una app que le pagará a los usuarios por ver videos.

Este anuncio lo dio a conocer la plataforma en un comunicado, en el cual detallaba que estaría disponible en su versión para dispositivos Android y iOS, además que solo podría ser usada por usuarios mayores de 18 años.

Asimismo, señaló que por el momento solo estaría disponible en cuatro países. ¿México estará en la lista?

¿En qué países TikTok pagará a usuarios por ver videos?

De acuerdo con la plataforma, los países que podrán acceder a TikTok Lite y se les pagará por ver videos en este momento serán España, Francia, Japón y Corea del Sur.

Por el momento, no ha dado mayor información sobre si esta aplicación se expandirá a otras regiones, por lo que valdría la pena esperar a ver qué sucede en próximos meses.

Mientras tanto, los usuarios que tengan la posibilidad de acceder a TikTok Lite, podrán "acumular puntos descubriendo contenido nuevo o realizando determinadas acciones".

Cuando el usuario acumule puntos, estos "podrán transformarse en una tarjeta de regalo o utilizarse para apoyar a creadores", señaló TikTok.

Esta app se une a otros proyectos que prepara la plataforma.

TikTok lanzará app para compartir fotos

La plataforma de videos cortos planea lanzar otra aplicación en la que los usuarios podrán postear fotos. Se trata de TikTok Notes, la cual parece que tendrá una interfaz similar a la de Instagram, app de Meta.

"TikTok Notes, la nueva aplicación para posteos de fotos, llegará pronto. Tus publicaciones actuales y futuras de TikTok se mostrarán en TikTok Notes. Si lo prefieres no mostrar tus imágenes públicas en la aplicación, desactiva esta notificación", dice el anuncio enviado a los usuarios de la plataforma.

Por el momento, no se sabe cuándo será lanzada la aplicación, sin embargo, en el buscador ya aparece un sitio llamado notes.tiktok.com en el cual aparece un botón que dice "Abrir aplicación", el cual aún no está activado.